https://ria.ru/20240319/rakety-1934280974.html
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER - РИА Новости, 19.03.2024
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:41
2024-03-19T16:41
2024-03-19T16:41
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild. "Новые крылатые ракеты для бундесвера из США: ВВС также закажут 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35", - пишет Bild. Германия проявляла заинтересованность к F-35 и вооружениям к ним еще в 2022 году, общая сумма контракта - около 8 миллиардов евро. Однако конкретно по вопросу JASSM-ER принятие решения было отложено и процесс был инициирован лишь несколько дней назад. Ожидается, что официальный контракт будет подписан грядущей осенью. Ракеты JASSM-ER могут поражаться цели на расстоянии более 900 километров. Как отмечает Bild, со временем JASSM-ER могут заменить состоящие сейчас на вооружении у Германии крылатые ракеты Taurus.
https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, bild, f-35
В мире, Германия, США, Bild, F-35
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER
Bild: Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для истребителей F-35