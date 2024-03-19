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Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER - РИА Новости, 19.03.2024
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16:41 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/rakety-1934280974.html
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER - РИА Новости, 19.03.2024
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:41
2024-03-19T16:41
в мире
германия
сша
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild. "Новые крылатые ракеты для бундесвера из США: ВВС также закажут 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35", - пишет Bild. Германия проявляла заинтересованность к F-35 и вооружениям к ним еще в 2022 году, общая сумма контракта - около 8 миллиардов евро. Однако конкретно по вопросу JASSM-ER принятие решения было отложено и процесс был инициирован лишь несколько дней назад. Ожидается, что официальный контракт будет подписан грядущей осенью. Ракеты JASSM-ER могут поражаться цели на расстоянии более 900 километров. Как отмечает Bild, со временем JASSM-ER могут заменить состоящие сейчас на вооружении у Германии крылатые ракеты Taurus.
https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html
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в мире, германия, сша, bild, f-35
В мире, Германия, США, Bild, F-35
Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER

Bild: Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для истребителей F-35

© Фото : Natalie StanleyРакета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Natalie Stanley
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild.
"Новые крылатые ракеты для бундесвера из США: ВВС также закажут 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35", - пишет Bild.
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Германия проявляла заинтересованность к F-35 и вооружениям к ним еще в 2022 году, общая сумма контракта - около 8 миллиардов евро. Однако конкретно по вопросу JASSM-ER принятие решения было отложено и процесс был инициирован лишь несколько дней назад. Ожидается, что официальный контракт будет подписан грядущей осенью.
Ракеты JASSM-ER могут поражаться цели на расстоянии более 900 километров. Как отмечает Bild, со временем JASSM-ER могут заменить состоящие сейчас на вооружении у Германии крылатые ракеты Taurus.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на дебатах в бундестаге, посвященным принятию бюджета на 2024 год - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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