https://ria.ru/20240319/rakety-1934280974.html

Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER

Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER - РИА Новости, 19.03.2024

Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER

Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:41

2024-03-19T16:41

2024-03-19T16:41

в мире

германия

сша

bild

f-35

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Германия закажет у США 75 крылатых ракет JASSM-ER для своих новых истребителей F-35, сообщило во вторник издание Bild. "Новые крылатые ракеты для бундесвера из США: ВВС также закажут 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35", - пишет Bild. Германия проявляла заинтересованность к F-35 и вооружениям к ним еще в 2022 году, общая сумма контракта - около 8 миллиардов евро. Однако конкретно по вопросу JASSM-ER принятие решения было отложено и процесс был инициирован лишь несколько дней назад. Ожидается, что официальный контракт будет подписан грядущей осенью. Ракеты JASSM-ER могут поражаться цели на расстоянии более 900 километров. Как отмечает Bild, со временем JASSM-ER могут заменить состоящие сейчас на вооружении у Германии крылатые ракеты Taurus.

https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html

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германия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, сша, bild, f-35