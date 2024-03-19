https://ria.ru/20240319/rakety-1934129810.html

Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными

Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными - РИА Новости, 19.03.2024

Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными

Сообщения западных СМИ, что Иран якобы передал России баллистические ракеты, "вводят в заблуждение", заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:59

2024-03-19T00:59

2024-03-19T00:59

иран

в мире

россия

ближний восток

алексей дедов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Сообщения западных СМИ, что Иран якобы передал России баллистические ракеты, "вводят в заблуждение", заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Генри Вустер. В конце февраля западные СМИ бездоказательно сообщили о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти сообщения западных СМИ, заявил, что исламская республика привержена международному праву и Уставу ООН. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности. "Ракеты еще не были (поставлены в Россию - ред.). Это была вводящая в заблуждение история. Думаю, это было в (агентстве - ред.) Рейтер. По сути, я почти уверен, что именно в Рейтер было сказано, что эта сделка произошла в прошедшем времени и что продажа или перегрузка этого оружия имела место. Это не так", - сказал Вустер в аналитическом центре Уилсона.

https://ria.ru/20240312/ucheniya-1932443933.html

иран

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, россия, ближний восток, алексей дедов, оон