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Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными
Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными - РИА Новости, 19.03.2024
Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными
Сообщения западных СМИ, что Иран якобы передал России баллистические ракеты, "вводят в заблуждение", заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T00:59
2024-03-19T00:59
2024-03-19T00:59
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Сообщения западных СМИ, что Иран якобы передал России баллистические ракеты, "вводят в заблуждение", заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Генри Вустер. В конце февраля западные СМИ бездоказательно сообщили о якобы передаче Ираном России около 400 баллистических ракет с начала января. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке Амир Саид Ирвани отверг эти сообщения западных СМИ, заявил, что исламская республика привержена международному праву и Уставу ООН. Посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости подчеркивал, что заявления западных стран о поддержке властями Ирана России на украинском фронте не соответствуют действительности. "Ракеты еще не были (поставлены в Россию - ред.). Это была вводящая в заблуждение история. Думаю, это было в (агентстве - ред.) Рейтер. По сути, я почти уверен, что именно в Рейтер было сказано, что эта сделка произошла в прошедшем времени и что продажа или перегрузка этого оружия имела место. Это не так", - сказал Вустер в аналитическом центре Уилсона.
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иран, в мире, россия, ближний восток, алексей дедов, оон
Иран, В мире, Россия, Ближний Восток, Алексей Дедов, ООН
Чиновник госдепа счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными
Чиновник госдепа Вустер счел сообщения о поставках ракет Ираном России ложными