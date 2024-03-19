https://ria.ru/20240319/pvo-1934229945.html
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Украинский беспилотник самолетного типа сбит средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:51
2024-03-19T13:51
2024-03-19T13:55
белгородская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа сбит средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Другие детали не сообщаются.
https://ria.ru/20240318/zrk-1933987417.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны: ПВО в районе 13.00 сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области