https://ria.ru/20240319/pvo-1934229228.html
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона - РИА Новости, 19.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:47
2024-03-19T13:47
2024-03-19T13:47
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона
МО: российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона и 38 снарядов РСЗО
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", - говорится в сообщении.
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ
в 114 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине