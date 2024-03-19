https://ria.ru/20240319/pvo-1934229228.html

Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона - РИА Новости, 19.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:47

2024-03-19T13:47

2024-03-19T13:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины