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Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pvo-1934229228.html
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона - РИА Новости, 19.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:47
2024-03-19T13:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона

МО: российская ПВО за сутки сбила 143 украинских дрона и 38 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "БУК М2" зенитно-ракетного дивизиона ЦВО
Зенитный ракетный комплекс БУК М2 зенитно-ракетного дивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "БУК М2" зенитно-ракетного дивизиона ЦВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника и 38 снарядов РСЗО различных типов, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Ольха", "Град" и Vampire", - говорится в сообщении.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
08:00
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 486 зенитных ракетных комплексов, 15 534 танка и других боевых бронированных машин, 1244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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