https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html

Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине

Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине - РИА Новости, 19.03.2024

Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:15

2024-03-19T23:15

2024-03-19T23:15

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису. "Да, он такой", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в интервью телеканалу GB News, отметив, что хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства. Ранее Трамп сообщал, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.

https://radiosputnik.ru/20240223/tramp-1929113775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин