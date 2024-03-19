https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине - РИА Новости, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:15
2024-03-19T23:15
2024-03-19T23:15
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/02/1556000286_0:88:2699:1606_1920x0_80_0_0_bda5abdded1febadac2208448cd6986c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису. "Да, он такой", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в интервью телеканалу GB News, отметив, что хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства. Ранее Трамп сообщал, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.
https://radiosputnik.ru/20240223/tramp-1929113775.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/02/1556000286_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_830e63f08f41fcacb3c122c455c14e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
Трамп назвал Путина человеком, с которым можно вести переговоры по Украине