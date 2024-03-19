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Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине - РИА Новости, 19.03.2024
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23:15 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине - РИА Новости, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:15
2024-03-19T23:15
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису. "Да, он такой", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в интервью телеканалу GB News, отметив, что хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства. Ранее Трамп сообщал, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине

Трамп назвал Путина человеком, с которым можно вести переговоры по Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заверил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по украинскому кризису.
"Да, он такой", - ответил Трамп на соответствующий вопрос в интервью телеканалу GB News, отметив, что хорошо ладил с российским лидером в годы своего президентства.
Ранее Трамп сообщал, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Де-Мойне, штат Айова - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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