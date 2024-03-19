https://ria.ru/20240319/putin-1934267479.html

Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии

Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии - РИА Новости, 19.03.2024

Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность и далее укреплять союзнические отношения... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:57

2024-03-19T15:57

2024-03-19T16:04

политика

абхазия

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

аслан бжания

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность и далее укреплять союзнические отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, подчеркнув, что итоги голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами проводимого российским руководством курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций страны на международной арене", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обеих сторон была "подчеркнута готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов".Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28%, Харитонов - 4,31%, Даванков - 3,85%, Слуцкий - 3,2%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания