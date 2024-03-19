Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии
Путин и Бжания подчеркнули готовность укреплять отношения России и Абхазии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность и далее укреплять союзнические отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, подчеркнув, что итоги голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами проводимого российским руководством курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций страны на международной арене", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обеих сторон была "подчеркнута готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов".
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28%, Харитонов - 4,31%, Даванков - 3,85%, Слуцкий - 3,2%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.