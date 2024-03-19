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Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:57 19.03.2024 (обновлено: 16:04 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934267479.html
Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии
Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии
Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность и далее укреплять союзнические отношения... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:57
2024-03-19T16:04
политика
абхазия
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
аслан бжания
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность и далее укреплять союзнические отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, подчеркнув, что итоги голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами проводимого российским руководством курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций страны на международной арене", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обеих сторон была "подчеркнута готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов".Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28%, Харитонов - 4,31%, Даванков - 3,85%, Слуцкий - 3,2%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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политика, абхазия, россия, владимир путин, аслан бжания
Политика, Абхазия, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Аслан Бжания
Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии

Путин и Бжания подчеркнули готовность укреплять отношения России и Абхазии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания в ходе телефонного разговора подчеркнули готовность и далее укреплять союзнические отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, подчеркнув, что итоги голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами проводимого российским руководством курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций страны на международной арене", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обеих сторон была "подчеркнута готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах российского и абхазского народов".
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28%, Харитонов - 4,31%, Даванков - 3,85%, Слуцкий - 3,2%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
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