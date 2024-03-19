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Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой - РИА Новости, 19.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:53 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/putin-1934266814.html
Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой
Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой - РИА Новости, 19.03.2024
Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой
Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, пожелал успехов в исполнении... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:53
2024-03-19T15:53
выборы президента россии — 2024
в мире
йемен
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, пожелал успехов в исполнении президентских обязанностей, прогресса и развития в работе правительства, заявили в посольстве Йемена в Москве. "Его превосходительство д-р Рашад Мохаммед Аль-Алими, председатель руководящего совета при президенте, направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации его превосходительству Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении посольства, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Председатель совета при президенте от себя, членов совета и правительства выразил искренние поздравления президенту Путину и пожелал успехов в его президентских обязанностях, дальнейшего прогресса и развития его правительству и дружественному русскому народу", - добавили в посольстве. В поздравлении отмечается, что аль-Алими высоко оценил твердую позицию России по отношению к йеменскому народу, ее конституционную легитимность, выдающиеся исторические двусторонние отношения между двумя дружественными странами и их многообещающие перспективы на различных уровнях.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html
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в мире, йемен, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Йемен, Россия, Владимир Путин
Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой

Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с переизбранием

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, пожелал успехов в исполнении президентских обязанностей, прогресса и развития в работе правительства, заявили в посольстве Йемена в Москве.
«
"Его превосходительство д-р Рашад Мохаммед Аль-Алими, председатель руководящего совета при президенте, направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации его превосходительству Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении посольства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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"Председатель совета при президенте от себя, членов совета и правительства выразил искренние поздравления президенту Путину и пожелал успехов в его президентских обязанностях, дальнейшего прогресса и развития его правительству и дружественному русскому народу", - добавили в посольстве.
В поздравлении отмечается, что аль-Алими высоко оценил твердую позицию России по отношению к йеменскому народу, ее конституционную легитимность, выдающиеся исторические двусторонние отношения между двумя дружественными странами и их многообещающие перспективы на различных уровнях.
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