https://ria.ru/20240319/putin-1934266814.html

Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой

Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой - РИА Новости, 19.03.2024

Глава Президентского руководящего совета Йемена поздравил Путина с победой

Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, пожелал успехов в исполнении... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:53

2024-03-19T15:53

2024-03-19T15:53

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава Президентского руководящего совета Йемена Ришад аль-Алими поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, пожелал успехов в исполнении президентских обязанностей, прогресса и развития в работе правительства, заявили в посольстве Йемена в Москве. "Его превосходительство д-р Рашад Мохаммед Аль-Алими, председатель руководящего совета при президенте, направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации его превосходительству Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый президентский срок", - говорится в сообщении посольства, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Председатель совета при президенте от себя, членов совета и правительства выразил искренние поздравления президенту Путину и пожелал успехов в его президентских обязанностях, дальнейшего прогресса и развития его правительству и дружественному русскому народу", - добавили в посольстве. В поздравлении отмечается, что аль-Алими высоко оценил твердую позицию России по отношению к йеменскому народу, ее конституционную легитимность, выдающиеся исторические двусторонние отношения между двумя дружественными странами и их многообещающие перспективы на различных уровнях.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

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