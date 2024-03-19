https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html

Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры

Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры - РИА Новости, 19.03.2024

Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:42

2024-03-19T14:42

2024-03-19T14:42

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918367899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77f2a25f9a15ae1ee1cb35492093c13d.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО. "Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240319/fsb-1934240041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)