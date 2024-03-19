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Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры - РИА Новости, 19.03.2024
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14:42 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html
Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры
Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры - РИА Новости, 19.03.2024
Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:42
2024-03-19T14:42
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО. "Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений", - сказал Путин.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин отметил действия ФСБ по нейтрализации агентуры

Путин отметил контрразведывательное обеспечение военчастей, участвующих в СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ отметил контрразведывательное обеспечение российских воинских частей, участвующих в СВО.
"Отмечу ваши действия по нейтрализации агентуры, террористических и диверсионных групп противника, а также успешные операции в прифронтовой полосе и вражеском тылу, контрразведывательное обеспечение воинских частей и соединений", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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