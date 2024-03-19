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Путин заявил о попытках подорвать развитие России - РИА Новости, 19.03.2024
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14:20 19.03.2024 (обновлено: 14:50 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934238096.html
Путин заявил о попытках подорвать развитие России
Путин заявил о попытках подорвать развитие России - РИА Новости, 19.03.2024
Путин заявил о попытках подорвать развитие России
Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:20
2024-03-19T14:50
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности."Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям: в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240314/putin-1932838344.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин заявил о попытках подорвать развитие России

Путин: попытки подорвать развитие России требуют последовательной работы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности.
"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям: в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Путин рассказал о роли граждан в защите суверенитета и безопасности
14 марта, 00:53
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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