https://ria.ru/20240319/putin-1934238096.html
Путин заявил о попытках подорвать развитие России
Путин заявил о попытках подорвать развитие России - РИА Новости, 19.03.2024
Путин заявил о попытках подорвать развитие России
Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:20
2024-03-19T14:20
2024-03-19T14:50
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности."Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям: в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240314/putin-1932838344.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин заявил о попытках подорвать развитие России
Путин: попытки подорвать развитие России требуют последовательной работы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности.
"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям: в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов", - сообщил Путин.
Путин рассказал о роли граждан в защите суверенитета и безопасности