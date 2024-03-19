https://ria.ru/20240319/putin-1934238096.html

Путин заявил о попытках подорвать развитие России

Путин заявил о попытках подорвать развитие России - РИА Новости, 19.03.2024

Путин заявил о попытках подорвать развитие России

Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:20

2024-03-19T14:20

2024-03-19T14:50

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Попытки подорвать развитие РФ требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности."Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям: в экономике, в технологиях, в культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20240314/putin-1932838344.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность