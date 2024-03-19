https://ria.ru/20240319/putin-1934237056.html

Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее

Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее - РИА Новости, 19.03.2024

Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее

Подвести итоги работы за прошедший год, а также определить приоритеты на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:16

2024-03-19T14:16

2024-03-19T14:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подвести итоги работы за прошедший год, а также определить приоритеты на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании, предстоит на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня на расширенной коллегии нам предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, определить приоритеты на ближайшее будущее, в том числе, с учетом стратегических целей, которые были обозначены и 29 февраля в послании Федеральному собранию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933328912.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность