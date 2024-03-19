https://ria.ru/20240319/putin-1934237056.html
Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее
Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее - РИА Новости, 19.03.2024
Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее
Подвести итоги работы за прошедший год, а также определить приоритеты на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:16
2024-03-19T14:16
2024-03-19T14:22
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подвести итоги работы за прошедший год, а также определить приоритеты на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании, предстоит на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня на расширенной коллегии нам предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, определить приоритеты на ближайшее будущее, в том числе, с учетом стратегических целей, которые были обозначены и 29 февраля в послании Федеральному собранию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933328912.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность
Путин на коллегии ФСБ предложил определить приоритеты на ближайшее будущее
Путин предложил ФСБ определить приоритеты на ближайшее будущее с учетом послания
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подвести итоги работы за прошедший год, а также определить приоритеты на ближайшее будущее с учетом стратегических приоритетов, обозначенных в послании, предстоит на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня на расширенной коллегии нам предстоит подвести итоги работы за предыдущий год, определить приоритеты на ближайшее будущее, в том числе, с учетом стратегических целей, которые были обозначены и 29 февраля в послании Федеральному собранию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов