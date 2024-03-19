https://ria.ru/20240319/putin-1934235861.html
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту
Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:12
2024-03-19T14:12
2024-03-19T14:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин."В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости, должны жестко и немедленно пресекаться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240319/predateli-1934239462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту
Путин: перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости, должны жестко и немедленно пресекаться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Россия не простит нынешних предателей, заявил Путин