https://ria.ru/20240319/putin-1934235861.html

Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:12

2024-03-19T14:12

2024-03-19T14:55

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин."В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости, должны жестко и немедленно пресекаться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240319/predateli-1934239462.html

россия

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Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность, россия