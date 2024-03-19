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Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту - РИА Новости, 19.03.2024
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14:12 19.03.2024 (обновлено: 14:55 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/putin-1934235861.html
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту
Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:12
2024-03-19T14:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин."В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости, должны жестко и немедленно пресекаться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин призвал ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

Путин: перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, попытки посеять смуту должны жестко пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этой связи ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости, должны жестко и немедленно пресекаться", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Россия не простит нынешних предателей, заявил Путин
14:26
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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