https://ria.ru/20240319/provokator-1934327553.html

В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России

В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России - РИА Новости, 19.03.2024

В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России

Районный суд Кишинева поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:29

2024-03-19T19:29

2024-03-19T19:29

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кишинев

россия

молдавия

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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Районный суд Кишинева поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию посольства России в Молдавии, сообщил во вторник телеканал ТВ-8. В воскресенье у посольства России в Кишиневе во время голосования на выборах президента РФ произошел инцидент: 54-летний мужчина перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было временно приостановлено. После инцидента Российская сторона потребовала не оставлять действия злоумышленника безнаказанным. "Суд района Чеканы вынес сегодня решение о помещении "поджигателя" под предварительный арест на 20 суток", - передает телеканал. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Семнадцатого марта проживающие в Приднестровье граждане РФ проголосовали на выборах президента России на шести избирательных участках. После этого посла РФ Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии, ему была вручена нота протеста и заявлено об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников посольства.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933905537.html

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, россия, молдавия