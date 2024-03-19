Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/provokator-1934327553.html
В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России
В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России - РИА Новости, 19.03.2024
В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России
Районный суд Кишинева поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:29
2024-03-19T19:29
в мире
кишинев
россия
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933660016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdcabfc505ae73bf67e9e341569cf9ce.jpg
КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Районный суд Кишинева поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию посольства России в Молдавии, сообщил во вторник телеканал ТВ-8. В воскресенье у посольства России в Кишиневе во время голосования на выборах президента РФ произошел инцидент: 54-летний мужчина перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было временно приостановлено. После инцидента Российская сторона потребовала не оставлять действия злоумышленника безнаказанным. "Суд района Чеканы вынес сегодня решение о помещении "поджигателя" под предварительный арест на 20 суток", - передает телеканал. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Семнадцатого марта проживающие в Приднестровье граждане РФ проголосовали на выборах президента России на шести избирательных участках. После этого посла РФ Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии, ему была вручена нота протеста и заявлено об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников посольства.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933905537.html
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933660016_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_006399db50dd4bc9e4e41cda5b3ee3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
В Кишиневе осудили провокатора, пытавшегося поджечь посольство России

Провокатор, пытавшийся поджечь посольство РФ в Кишиневе, арестован на 20 суток

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе
Люди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Люди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Районный суд Кишинева поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье бросил две емкости с зажигательной смесью на территорию посольства России в Молдавии, сообщил во вторник телеканал ТВ-8.
В воскресенье у посольства России в Кишиневе во время голосования на выборах президента РФ произошел инцидент: 54-летний мужчина перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было временно приостановлено. После инцидента Российская сторона потребовала не оставлять действия злоумышленника безнаказанным.
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин набрал почти 85 процентов на выборах президента России в Молдавии
Вчера, 09:13
"Суд района Чеканы вынес сегодня решение о помещении "поджигателя" под предварительный арест на 20 суток", - передает телеканал.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Семнадцатого марта проживающие в Приднестровье граждане РФ проголосовали на выборах президента России на шести избирательных участках. После этого посла РФ Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии, ему была вручена нота протеста и заявлено об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников посольства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
дополняется ...
 
В миреКишиневРоссияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала