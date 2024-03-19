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Военные должны отказаться следовать приказу Макрона, считает Филиппо - РИА Новости, 19.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 19.03.2024 (обновлено: 18:50 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/prikaz-1934313863.html
Военные должны отказаться следовать приказу Макрона, считает Филиппо
Военные должны отказаться следовать приказу Макрона, считает Филиппо - РИА Новости, 19.03.2024
Военные должны отказаться следовать приказу Макрона, считает Филиппо
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне заявлений директора Службы внешней разведки России Сергея... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:39
2024-03-19T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
нато
патриот
флориан филиппо
франция
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне заявлений директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина подчеркнул, что французские военные должны отказаться следовать приказу отправиться на Украину. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "Чудовищно: две тысячи французских солдат направляются на Украину?! Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который может спровоцировать Третью мировую войну и кровавую бойню для нашей страны!", - написал Филиппо в соцсети X. Он также в очередной раз призвал поддержать французских военных, которые выступают против президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html
https://ria.ru/20240319/ukraina-1934310836.html
https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, нато, патриот, флориан филиппо, франция, россия, сергей нарышкин, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Патриот, Флориан Филиппо, Франция, Россия, Сергей Нарышкин, Европарламент
Военные должны отказаться следовать приказу Макрона, считает Филиппо

Флориан Филиппо: военные должны отказаться выполнять приказ ехать на Украину

© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на фоне заявлений директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина подчеркнул, что французские военные должны отказаться следовать приказу отправиться на Украину.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
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"Чудовищно: две тысячи французских солдат направляются на Украину?! Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который может спровоцировать Третью мировую войну и кровавую бойню для нашей страны!", - написал Филиппо в соцсети X.
Он также в очередной раз призвал поддержать французских военных, которые выступают против президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронНАТОПатриотФлориан ФилиппоФранцияРоссияСергей НарышкинЕвропарламент
 
 
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