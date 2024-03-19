https://ria.ru/20240319/pridnestrove-1934166351.html

МИД Приднестровья заявил о критической ситуации с лекарствами

МИД Приднестровья заявил о критической ситуации с лекарствами - РИА Новости, 19.03.2024

МИД Приднестровья заявил о критической ситуации с лекарствами

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью газете Financial Times заявил, что ситуация с лекарствами в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:27

2024-03-19T10:27

2024-03-19T10:27

в мире

молдавия

тирасполь

россия

виталий игнатьев

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью газете Financial Times заявил, что ситуация с лекарствами в регионе критическая, также Тирасполь не может выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия, в то же время представитель властей Молдавии отрицает тяжелую гуманитарную ситуацию на данной территории. В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. По словам министра, из-за экономического давления Молдавии власти Приднестровья не в состоянии выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия. "Проблема приобрела катастрофические масштабы. Ввоз лекарств ограничен, что привело к нехватке (данных товаров – ред.) и росту цен на медикаменты, заблокирован импорт рентгеновских аппаратов", - заявил Игнатьев. Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян в свою очередь отрицает возникновение гуманитарного кризиса. По его словам, механизмы регулирования цен и стандартов безопасности лекарственных средств должны быть едиными на всей территории Молдавии, включая Приднестровье. "Гуманитарного кризиса нет… напротив, мы видим рост спроса местных потребителей и компаний на европейские и молдавские лекарства", - подчеркнул Серебрян. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html

https://ria.ru/20240301/sandu-1930421906.html

молдавия

тирасполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, тирасполь, россия, виталий игнатьев