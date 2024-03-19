Рейтинг@Mail.ru
Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:27 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/prichal-1934164441.html
Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 19.03.2024
Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:27
2024-03-19T10:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934165085_53:0:1909:1044_1920x0_80_0_0_c012d55b3182077cf34db37fb39006ae.jpg
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику. "Всего к навигации подготовим 44 причала", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240316/naberezhnaya-1933498293.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934165085_326:0:1718:1044_1920x0_80_0_0_b21bbd7e55f576127f400f90a606c1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы

© Фото : городское хозяйство МосквыПричал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал Новоспасский в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику.
"Всего к навигации подготовим 44 причала", - дополняется в сообщении.
Работники коммунальных служб - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы
16 марта, 15:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала