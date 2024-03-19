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Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы - РИА Новости, 19.03.2024
Причал "Новоспасский" в центре Москвы промыли после зимы
Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:27
2024-03-19T10:27
2024-03-19T10:27
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной в центре Москвы промыли после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Причал "Новоспасский" на Краснохолмской набережной промыли после зимы. Очистили от загрязнений гранитные парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах задействовали бригаду ручной уборки и поливомоечную технику. "Всего к навигации подготовим 44 причала", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы