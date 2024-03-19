https://ria.ru/20240319/pozhar-1934358186.html

Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом

Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом - РИА Новости, 19.03.2024

Два человека пропали без вести во время пожара под Калининградом

Один человек погиб, два члена экипажа пропали без вести во время пожара на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:49

2024-03-19T23:49

2024-03-19T23:49

происшествия

калининград

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Один человек погиб, два члена экипажа пропали без вести во время пожара на траулере "Капитан Лобанов" под Калининградом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "Один человек погиб точно в результате пожара на судне "Капитан Лобанов", двое пропали без вести по моей информации", - сообщил источник. Ранее пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщил, что один человек погиб из за пожара, который возник на борту траулера "Капитан Лобанов", еще четыре человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Во вторник вечером он сообщил журналистам, что "всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, только жизнь одного из моряков вызывает опасения у медиков". Также Лысков сообщил, что власти Калининградской области окажут помощь семьям моряков. Семье погибшего члена экипажа один миллион рублей, семьям пострадавших - 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240319/sklad-1934334310.html

калининград

калининградская область

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происшествия, калининград, калининградская область