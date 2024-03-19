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В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.03.2024
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08:57 19.03.2024
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В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.03.2024
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:57
2024-03-19T08:57
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в жилом одноэтажном трехквартирном деревянном доме в поселке Ис под Верхней Турой. "При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что при пожаре спастись смогла старшая дочь погибшей, которая взяла своего грудного ребенка и выбежала из горящего дома. Семья на учете в органах системы профилактики, по информации ведомства, не состояла. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Точная причина происшествия будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре. В общей сложности в трехквартирном доме зарегистрированы девять человек – члены трех семей. После случившегося ведомство проверит соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного.
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

В Свердловской области при пожаре погибли женщина и трое детей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в жилом одноэтажном трехквартирном деревянном доме в поселке Ис под Верхней Турой.
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"При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при пожаре спастись смогла старшая дочь погибшей, которая взяла своего грудного ребенка и выбежала из горящего дома. Семья на учете в органах системы профилактики, по информации ведомства, не состояла.
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Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Точная причина происшествия будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.
В общей сложности в трехквартирном доме зарегистрированы девять человек – члены трех семей.
После случившегося ведомство проверит соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного.
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