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В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.03.2024
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:57
2024-03-19T08:57
2024-03-19T08:57
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в жилом одноэтажном трехквартирном деревянном доме в поселке Ис под Верхней Турой. "При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что при пожаре спастись смогла старшая дочь погибшей, которая взяла своего грудного ребенка и выбежала из горящего дома. Семья на учете в органах системы профилактики, по информации ведомства, не состояла. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Точная причина происшествия будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре. В общей сложности в трехквартирном доме зарегистрированы девять человек – члены трех семей. После случившегося ведомство проверит соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека
В Свердловской области при пожаре погибли женщина и трое детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в жилом одноэтажном трехквартирном деревянном доме в поселке Ис под Верхней Турой.
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"При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при пожаре спастись смогла старшая дочь погибшей, которая взяла своего грудного ребенка и выбежала из горящего дома. Семья на учете в органах системы профилактики, по информации ведомства, не состояла.
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Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Точная причина происшествия будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.
В общей сложности в трехквартирном доме зарегистрированы девять человек – члены трех семей.
После случившегося ведомство проверит соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного.
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