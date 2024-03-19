https://ria.ru/20240319/pozhar-1934152016.html

В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 19.03.2024

В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:57

2024-03-19T08:57

2024-03-19T08:57

происшествия

свердловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в деревянном доме в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, пожар произошел в ночь на вторник в жилом одноэтажном трехквартирном деревянном доме в поселке Ис под Верхней Турой. "При тушении пожара обнаружены тела погибших - женщины 1983 года рождения, и троих ее несовершеннолетних детей – девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что при пожаре спастись смогла старшая дочь погибшей, которая взяла своего грудного ребенка и выбежала из горящего дома. Семья на учете в органах системы профилактики, по информации ведомства, не состояла. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Точная причина происшествия будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре. В общей сложности в трехквартирном доме зарегистрированы девять человек – члены трех семей. После случившегося ведомство проверит соблюдение жилищных прав пострадавших в пожаре, в том числе двух других семей на предоставление жилья взамен утраченного.

https://ria.ru/20240315/wildberries-1933347687.html

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

https://ria.ru/20240314/pozhar-1932986227.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область