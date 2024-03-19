https://ria.ru/20240319/povestki-1934260707.html

Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток

Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток - РИА Новости, 19.03.2024

Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток

В ходе весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:35

2024-03-19T15:35

2024-03-19T16:19

андрей картаполов

россия

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В ходе весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Их осенью рассылали в тестовом режиме и сейчас продолжат рассылать в том же режиме. Основная повестка — бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что необходимо проверить, доходят ли электронные повестки до получателей.Весенний призыв в России традиционно длится с 1 апреля по 15 июля.В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов.Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.

https://ria.ru/20230729/sluzhba-1887015145.html

https://ria.ru/20240319/prizyv-1934190902.html

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей картаполов, россия