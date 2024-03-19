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Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток - РИА Новости, 19.03.2024
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15:35 19.03.2024 (обновлено: 16:19 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/povestki-1934260707.html
Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток
Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток - РИА Новости, 19.03.2024
Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток
В ходе весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:35
2024-03-19T16:19
андрей картаполов
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В ходе весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Их осенью рассылали в тестовом режиме и сейчас продолжат рассылать в том же режиме. Основная повестка — бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что необходимо проверить, доходят ли электронные повестки до получателей.Весенний призыв в России традиционно длится с 1 апреля по 15 июля.В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов.Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.
https://ria.ru/20230729/sluzhba-1887015145.html
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андрей картаполов, россия
Андрей Картаполов, Россия
Во время весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток

Картаполов: рассылка онлайн-повесток в весенний призыв пройдет в тестовом режиме

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В ходе весеннего призыва протестируют рассылку электронных повесток, сообщил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Их осенью рассылали в тестовом режиме и сейчас продолжат рассылать в том же режиме. Основная повестка — бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных", — сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что необходимо проверить, доходят ли электронные повестки до получателей.
Весенний призыв в России традиционно длится с 1 апреля по 15 июля.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.
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Андрей КартаполовРоссия
 
 
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