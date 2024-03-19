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Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу

Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу - РИА Новости, 19.03.2024

Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу

Шутка про работающих в публичных домах украинок в эфире популярной юмористической передачи шведского вещателя SVT вызвала гневную реакцию посла Украины, пишет... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:33

2024-03-19T01:33

2024-03-19T01:33

в мире

украина

швеция

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Шутка про работающих в публичных домах украинок в эфире популярной юмористической передачи шведского вещателя SVT вызвала гневную реакцию посла Украины, пишет газета Aftonbladet.Как отмечает издание, шутка прозвучала в эфире передачи "Иммигранты — шведам", ее участники в том числе угадывают, правдивы или ложны утверждения жюри о представителях других народов и культур.В ходе эфира ведущий Ахмед Берхан спросил одну из участниц, журналистку и писательницу Элаф Али, граждане какой страны чаще всего получали в Швеции вид на жительство в 2022 году, она ошибочно назвала Украину."Но это не так заметно, ведь они светловолосые и сливаются с окружающими. Поэтому украинок чаще всего можно встретить в публичных домах", — ответила Али.Как пишет Aftonbladet, реплика вызвала гневную реакцию посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка. Дипломат в соцсетях решительно осудил слова Али, призвав писательницу извиниться, а SVT — принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.При этом ответственный редактор передачи Кристина Хилль заявила, что цель шоу — высмеивать стереотипы о разных народах и культурах, отметив, что комментарий Али был задуман как шутка, что публика поняла и оценила. Она добавила, что SVT не вправе принимать в связи с этим какие-либо меры.Сама Али, как отмечает издание, отвергла критику украинского дипломата. "Вообще, бывают шутки и гораздо грубее, и думать, что у какого-то народа от них будет неприкосновенность — нелепо. Такое чувство, что людям лень включить мозг и немного подумать", — написала она в соцсетях.Ранее на Украине подсчитали, что более трех миллионов украинских беженцев могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания, в результате чего страна будет терять до 6,9% своего ВВП ежегодно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

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в мире, украина, швеция