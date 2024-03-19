Рейтинг@Mail.ru
Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/posol-1934131255.html
Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу
Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу - РИА Новости, 19.03.2024
Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу
Шутка про работающих в публичных домах украинок в эфире популярной юмористической передачи шведского вещателя SVT вызвала гневную реакцию посла Украины, пишет... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T01:33
2024-03-19T01:33
в мире
украина
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_399c0a139d9c14ee12a6ce6a2e9a56c0.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Шутка про работающих в публичных домах украинок в эфире популярной юмористической передачи шведского вещателя SVT вызвала гневную реакцию посла Украины, пишет газета Aftonbladet.Как отмечает издание, шутка прозвучала в эфире передачи "Иммигранты — шведам", ее участники в том числе угадывают, правдивы или ложны утверждения жюри о представителях других народов и культур.В ходе эфира ведущий Ахмед Берхан спросил одну из участниц, журналистку и писательницу Элаф Али, граждане какой страны чаще всего получали в Швеции вид на жительство в 2022 году, она ошибочно назвала Украину."Но это не так заметно, ведь они светловолосые и сливаются с окружающими. Поэтому украинок чаще всего можно встретить в публичных домах", — ответила Али.Как пишет Aftonbladet, реплика вызвала гневную реакцию посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка. Дипломат в соцсетях решительно осудил слова Али, призвав писательницу извиниться, а SVT — принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.При этом ответственный редактор передачи Кристина Хилль заявила, что цель шоу — высмеивать стереотипы о разных народах и культурах, отметив, что комментарий Али был задуман как шутка, что публика поняла и оценила. Она добавила, что SVT не вправе принимать в связи с этим какие-либо меры.Сама Али, как отмечает издание, отвергла критику украинского дипломата. "Вообще, бывают шутки и гораздо грубее, и думать, что у какого-то народа от них будет неприкосновенность — нелепо. Такое чувство, что людям лень включить мозг и немного подумать", — написала она в соцсетях.Ранее на Украине подсчитали, что более трех миллионов украинских беженцев могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания, в результате чего страна будет терять до 6,9% своего ВВП ежегодно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867953079_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_41a3ae19814be7d45e7f3147604c2369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция
В мире, Украина, Швеция
Посла Украины отшили после скандала вокруг шутки на шоу

Aftonbladet: посла Украины возмутила шутка про соотечественниц на шведском шоу

CC0 / / Микрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
CC0 / /
Микрофон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Шутка про работающих в публичных домах украинок в эфире популярной юмористической передачи шведского вещателя SVT вызвала гневную реакцию посла Украины, пишет газета Aftonbladet.
Как отмечает издание, шутка прозвучала в эфире передачи "Иммигранты — шведам", ее участники в том числе угадывают, правдивы или ложны утверждения жюри о представителях других народов и культур.
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг
Вчера, 05:16
В ходе эфира ведущий Ахмед Берхан спросил одну из участниц, журналистку и писательницу Элаф Али, граждане какой страны чаще всего получали в Швеции вид на жительство в 2022 году, она ошибочно назвала Украину.
"Но это не так заметно, ведь они светловолосые и сливаются с окружающими. Поэтому украинок чаще всего можно встретить в публичных домах", — ответила Али.
Как пишет Aftonbladet, реплика вызвала гневную реакцию посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка. Дипломат в соцсетях решительно осудил слова Али, призвав писательницу извиниться, а SVT — принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
17 ноября 2023, 10:57
При этом ответственный редактор передачи Кристина Хилль заявила, что цель шоу — высмеивать стереотипы о разных народах и культурах, отметив, что комментарий Али был задуман как шутка, что публика поняла и оценила. Она добавила, что SVT не вправе принимать в связи с этим какие-либо меры.
Сама Али, как отмечает издание, отвергла критику украинского дипломата.
"Вообще, бывают шутки и гораздо грубее, и думать, что у какого-то народа от них будет неприкосновенность — нелепо. Такое чувство, что людям лень включить мозг и немного подумать", — написала она в соцсетях.
Ранее на Украине подсчитали, что более трех миллионов украинских беженцев могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания, в результате чего страна будет терять до 6,9% своего ВВП ежегодно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
 
В миреУкраинаШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала