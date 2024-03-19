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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.03.2024
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08:03 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pogoda-1934148084.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.03.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:03
2024-03-19T08:03
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, после прохождения которого регион окажется в тыловой холодной части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки в виде слабого снега и слабого мокрого снега. Днем в Москве плюс 3 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабо расти и к вечеру барометры в Москве покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник ожидается облачная погода и до пяти градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, после прохождения которого регион окажется в тыловой холодной части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки в виде слабого снега и слабого мокрого снега. Днем в Москве плюс 3 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабо расти и к вечеру барометры в Москве покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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