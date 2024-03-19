https://ria.ru/20240319/pogoda-1934148084.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.03.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:03

2024-03-19T08:03

2024-03-19T08:03

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, после прохождения которого регион окажется в тыловой холодной части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки в виде слабого снега и слабого мокрого снега. Днем в Москве плюс 3 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабо расти и к вечеру барометры в Москве покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода