https://ria.ru/20240319/pogoda-1934148084.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 19.03.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:03
2024-03-19T08:03
2024-03-19T08:03
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами слабый снег и до плюс 5 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, после прохождения которого регион окажется в тыловой холодной части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки в виде слабого снега и слабого мокрого снега. Днем в Москве плюс 3 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит слабо расти и к вечеру барометры в Москве покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до пяти градусов тепла