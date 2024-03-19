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В Донбассе с нетерпением ждут запуска поездов, заявил Пушилин
В Донбассе с нетерпением ждут запуска поездов, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.03.2024
В Донбассе с нетерпением ждут запуска поездов, заявил Пушилин
Восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:00
2024-03-19T11:00
2024-03-19T11:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Восстановление железной дороги в Донбассе повлияет на развитие экономики, и жители региона с нетерпением ждут, когда запустят поезда, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире СоловьевLive. В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу. Пушилин отметил, что в ДНР вопрос восстановления железной дороги поднимался с 2018 года, но обстановка в регионе не позволяла заняться проблемой из-за "вопросов безопасности". "Ремонтные работы проходили даже в самые сложные периоды. И мы понимаем, что сейчас будем руководствоваться вопросом безопасности при чётком взаимодействии с министерством обороны: когда, какие поезда. То, что это востребовано, говорить не приходится. Это касается и грузоперевозок, я вам скажу, что это очень важно и в плане пассажирских перевозок. Это, конечно, удобство, это то, чего люди очень-очень ждут... Это полностью оборачивается новым этапом для развития экономики, причем, для всех субъектов, включая Крым", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, экономика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Экономика
В Донбассе с нетерпением ждут запуска поездов, заявил Пушилин
Пушилин: запуск поездов в Донбассе станет новым этапом развития экономики