https://ria.ru/20240319/podmoskove-1934345205.html

Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области

Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024

Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области

Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T21:43

2024-03-19T21:43

2024-03-19T21:44

новости подмосковья

белгородская область

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. "Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне", - написал Воробьев в Telegram. Губернатор добавил, что общая задача - позаботиться о детях и обо всех, кому сейчас особенно нужна помощь. "Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!" - написал Воробьев.

https://ria.ru/20240314/pisma-1933037606.html

https://ria.ru/20240308/vorobev-1931886097.html

белгородская область

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

белгородская область, московская область (подмосковье), андрей воробьев