Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
21:43 19.03.2024 (обновлено: 21:44 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/podmoskove-1934345205.html
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области
Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:43
2024-03-19T21:44
новости подмосковья
белгородская область
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_0326355e96eb22a5706d35966cdb34ec.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. "Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне", - написал Воробьев в Telegram. Губернатор добавил, что общая задача - позаботиться о детях и обо всех, кому сейчас особенно нужна помощь. "Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!" - написал Воробьев.
https://ria.ru/20240314/pisma-1933037606.html
https://ria.ru/20240308/vorobev-1931886097.html
белгородская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_ec8cc5285747fe069bae75e47b3343fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области

Подмосковье примет 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автобус с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей Воробьев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов.
Участники Недели добрых дел в Подмосковье
Участники "Недели добрых дел" в Подмосковье написали письма бойцам СВО
14 марта, 18:50
"Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне", - написал Воробьев в Telegram.
Губернатор добавил, что общая задача - позаботиться о детях и обо всех, кому сейчас особенно нужна помощь.
"Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!" - написал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Воробьев лично поздравил с 8 Марта семью участника СВО
8 марта, 11:54
 
Новости ПодмосковьяБелгородская областьМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала