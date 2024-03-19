https://ria.ru/20240319/podmoskove-1934345205.html
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области - РИА Новости, 19.03.2024
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области
Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T21:43
2024-03-19T21:43
2024-03-19T21:44
новости подмосковья
белгородская область
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Московская область готовит детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области, заявил глава региона Андрей Воробьев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за украинских обстрелов. "Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне", - написал Воробьев в Telegram. Губернатор добавил, что общая задача - позаботиться о детях и обо всех, кому сейчас особенно нужна помощь. "Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!" - написал Воробьев.
https://ria.ru/20240314/pisma-1933037606.html
https://ria.ru/20240308/vorobev-1931886097.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Подмосковье примет детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области
Подмосковье примет 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области