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Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии - РИА Новости, 19.03.2024
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15:19 19.03.2024
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Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии
Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии - РИА Новости, 19.03.2024
Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии
Жительницы сел Кигинского района Башкирии приготовили для участников спецоперации домашний хворост и тушенку, сообщила глава района Зухра Гордиенко. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:19
2024-03-19T15:19
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УФА, 19 мар – РИА Новости. Жительницы сел Кигинского района Башкирии приготовили для участников спецоперации домашний хворост и тушенку, сообщила глава района Зухра Гордиенко. "Кигинцы не сбавляют темп! Кульметовцы и еланлинцы для бойцов подготовили домашнюю тушенку, мясо для тушенки предоставили ООО СП "Северо-восток" и СПК "Красный Урал". Большое спасибо вам", — написала Гордиенко своем Telegram-канале. По ее словам, уроженка Кигинского района Айгуль Абдылдаева приготовила для участников спецоперации партию домашнего хвороста. Районный мэр рассказала, что практически каждый день в доме культуры селе Верхние Киги и в каждом населенном пункте района женщины плетут маскировочные сети. "Вера в победу, вера в ребят и желание помочь нашим бойцам дает нам силы для плетения сетей. От наших парней мы получаем добрые слова благодарности. В такие моменты понимаешь, что все не зря. Мы плетем не просто сети, мы плетем покров, защиту для бойцов", - привела слова женщин Гордиенко.
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республика башкортостан, сво
Надежные люди, Республика Башкортостан, СВО

Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии

© Фото : пресс-служба администрации Кигинского района БашкирииДомашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО жительницы Башкирии
Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО жительницы Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации Кигинского района Башкирии
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УФА, 19 мар – РИА Новости. Жительницы сел Кигинского района Башкирии приготовили для участников спецоперации домашний хворост и тушенку, сообщила глава района Зухра Гордиенко.
"Кигинцы не сбавляют темп! Кульметовцы и еланлинцы для бойцов подготовили домашнюю тушенку, мясо для тушенки предоставили ООО СП "Северо-восток" и СПК "Красный Урал". Большое спасибо вам", — написала Гордиенко своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба администрации Кигинского района БашкирииДомашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО жительницы Башкирии
Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО жительницы Башкирии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : пресс-служба администрации Кигинского района Башкирии
Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО жительницы Башкирии
По ее словам, уроженка Кигинского района Айгуль Абдылдаева приготовила для участников спецоперации партию домашнего хвороста.
Районный мэр рассказала, что практически каждый день в доме культуры селе Верхние Киги и в каждом населенном пункте района женщины плетут маскировочные сети.
"Вера в победу, вера в ребят и желание помочь нашим бойцам дает нам силы для плетения сетей. От наших парней мы получаем добрые слова благодарности. В такие моменты понимаешь, что все не зря. Мы плетем не просто сети, мы плетем покров, защиту для бойцов", - привела слова женщин Гордиенко.
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Надежные людиРеспублика БашкортостанСВО
 
 
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