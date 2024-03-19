https://ria.ru/20240319/podderzhka-1934255993.html

Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии

Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии - РИА Новости, 19.03.2024

Домашний хворост и тушенку приготовили для участников СВО в Башкирии

Жительницы сел Кигинского района Башкирии приготовили для участников спецоперации домашний хворост и тушенку, сообщила глава района Зухра Гордиенко. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:19

2024-03-19T15:19

2024-03-19T15:19

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республика башкортостан

сво

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УФА, 19 мар – РИА Новости. Жительницы сел Кигинского района Башкирии приготовили для участников спецоперации домашний хворост и тушенку, сообщила глава района Зухра Гордиенко. "Кигинцы не сбавляют темп! Кульметовцы и еланлинцы для бойцов подготовили домашнюю тушенку, мясо для тушенки предоставили ООО СП "Северо-восток" и СПК "Красный Урал". Большое спасибо вам", — написала Гордиенко своем Telegram-канале. По ее словам, уроженка Кигинского района Айгуль Абдылдаева приготовила для участников спецоперации партию домашнего хвороста. Районный мэр рассказала, что практически каждый день в доме культуры селе Верхние Киги и в каждом населенном пункте района женщины плетут маскировочные сети. "Вера в победу, вера в ребят и желание помочь нашим бойцам дает нам силы для плетения сетей. От наших парней мы получаем добрые слова благодарности. В такие моменты понимаешь, что все не зря. Мы плетем не просто сети, мы плетем покров, защиту для бойцов", - привела слова женщин Гордиенко.

https://ria.ru/20240311/mineralka-1932337856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика башкортостан, сво