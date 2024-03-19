Три фиджитал-площадки появятся в Сургутском районе Югры
Югра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Три многофункциональные фиджитал-площадки появятся в небольших населенных пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
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"Проект муниципалитета победил в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Порядка 10 миллионов рублей из окружного бюджета Сургутский район получит на создание многофункциональных спортивных площадок на территории недавно открытых молодежных центров в Ляминой, Сытомино, Ульт-Ягуне", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что из муниципального бюджета на проекты также будет потрачено 4 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку хоккейных ворот, баскетбольных сеток, симуляторов для занятий фиджитал-дисциплинами и LED-экранов.
Новое пространство поможет молодежи совмещать занятия традиционными видами спорта и их компьютерными аналогами. По планам властей района, до конца 2024 года необходимо благоустроить прилегающие к молодежным центрам территории, закупить и смонтировать оборудование, чтобы проекты были полностью реализованы.
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"Мы до последнего не знали, выиграем мы или нет. Заявка была довольно сложная, поскольку изменились требования к инициативному бюджетированию в плане голосования. Также наш проект оценивали порядка 50 экспертов. Мы получили довольно-таки неплохую оценку и вошли в состав 46 проектов, которые получат финансирование из окружного бюджета. Для нас очень важно, что эти идеи исходят от самой молодежи. Именно они задают нам тон, а мы уже поддерживаем их в плане оформления заявки, расчетов, подготовки документов", - приводит администрация района слова начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив Севинч Мамедовой.