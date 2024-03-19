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Три фиджитал-площадки появятся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 19.03.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:52 19.03.2024 (обновлено: 22:53 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/ploschadki-1934352967.html
Три фиджитал-площадки появятся в Сургутском районе Югры
Три фиджитал-площадки появятся в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 19.03.2024
Три фиджитал-площадки появятся в Сургутском районе Югры
Три многофункциональные фиджитал-площадки появятся в небольших населенных пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:52
2024-03-19T22:53
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Три многофункциональные фиджитал-площадки появятся в небольших населенных пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Проект муниципалитета победил в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Порядка 10 миллионов рублей из окружного бюджета Сургутский район получит на создание многофункциональных спортивных площадок на территории недавно открытых молодежных центров в Ляминой, Сытомино, Ульт-Ягуне", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из муниципального бюджета на проекты также будет потрачено 4 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку хоккейных ворот, баскетбольных сеток, симуляторов для занятий фиджитал-дисциплинами и LED-экранов. Новое пространство поможет молодежи совмещать занятия традиционными видами спорта и их компьютерными аналогами. По планам властей района, до конца 2024 года необходимо благоустроить прилегающие к молодежным центрам территории, закупить и смонтировать оборудование, чтобы проекты были полностью реализованы. "Мы до последнего не знали, выиграем мы или нет. Заявка была довольно сложная, поскольку изменились требования к инициативному бюджетированию в плане голосования. Также наш проект оценивали порядка 50 экспертов. Мы получили довольно-таки неплохую оценку и вошли в состав 46 проектов, которые получат финансирование из окружного бюджета. Для нас очень важно, что эти идеи исходят от самой молодежи. Именно они задают нам тон, а мы уже поддерживаем их в плане оформления заявки, расчетов, подготовки документов", - приводит администрация района слова начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив Севинч Мамедовой.
https://ria.ru/20240317/viktorina-1933662180.html
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ

Три фиджитал-площадки появятся в Сургутском районе Югры

© РИА Новости / Светлана БаеваЮгра
Югра - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Югра. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Три многофункциональные фиджитал-площадки появятся в небольших населенных пунктах Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«
"Проект муниципалитета победил в региональном конкурсе инициативного бюджетирования. Порядка 10 миллионов рублей из окружного бюджета Сургутский район получит на создание многофункциональных спортивных площадок на территории недавно открытых молодежных центров в Ляминой, Сытомино, Ульт-Ягуне", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что из муниципального бюджета на проекты также будет потрачено 4 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку хоккейных ворот, баскетбольных сеток, симуляторов для занятий фиджитал-дисциплинами и LED-экранов.
Новое пространство поможет молодежи совмещать занятия традиционными видами спорта и их компьютерными аналогами. По планам властей района, до конца 2024 года необходимо благоустроить прилегающие к молодежным центрам территории, закупить и смонтировать оборудование, чтобы проекты были полностью реализованы.
«
"Мы до последнего не знали, выиграем мы или нет. Заявка была довольно сложная, поскольку изменились требования к инициативному бюджетированию в плане голосования. Также наш проект оценивали порядка 50 экспертов. Мы получили довольно-таки неплохую оценку и вошли в состав 46 проектов, которые получат финансирование из окружного бюджета. Для нас очень важно, что эти идеи исходят от самой молодежи. Именно они задают нам тон, а мы уже поддерживаем их в плане оформления заявки, расчетов, подготовки документов", - приводит администрация района слова начальника управления молодежной политики и реализации социальных инициатив Севинч Мамедовой.
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