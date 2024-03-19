https://ria.ru/20240319/pereizbranie-1934271829.html

Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист

Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист - РИА Новости, 19.03.2024

Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист

Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:15

2024-03-19T16:15

2024-03-19T16:15

выборы президента россии — 2024

в мире

нигер

франция

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мохамед базум

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НИАМЕЙ, 19 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной гегемонии, заявил РИА Новости секретарь по связям с общественностью, Патриотического фронта за суверенитет (общественное движение в Нигере) Бана Ибрагим. "Как сторонник многополярного мира, Патриотический фронт за суверенитет приветствует блестящее переизбрание Владимира Путина. Это дополнительная возможность для всех тех, кто борется за прекращение гегемонии Запада над остальным миром",- сказал Ибрагим. В понедельник глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Он отметил, что рассчитывает на сотрудничество с РФ для восстановления суверенитета Нигера. Также в понедельник СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html

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в мире, нигер, франция, владимир путин, мохамед базум