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Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:15 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/pereizbranie-1934271829.html
Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист
Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист - РИА Новости, 19.03.2024
Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист
Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:15
2024-03-19T16:15
выборы президента россии — 2024
в мире
нигер
франция
владимир путин
мохамед базум
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НИАМЕЙ, 19 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной гегемонии, заявил РИА Новости секретарь по связям с общественностью, Патриотического фронта за суверенитет (общественное движение в Нигере) Бана Ибрагим. "Как сторонник многополярного мира, Патриотический фронт за суверенитет приветствует блестящее переизбрание Владимира Путина. Это дополнительная возможность для всех тех, кто борется за прекращение гегемонии Запада над остальным миром",- сказал Ибрагим. В понедельник глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Он отметил, что рассчитывает на сотрудничество с РФ для восстановления суверенитета Нигера. Также в понедельник СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу. Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html
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в мире, нигер, франция, владимир путин, мохамед базум
Выборы президента России — 2024, В мире, Нигер, Франция, Владимир Путин, Мохамед Базум
Переизбрание Путина позволит бороться с гегемонией Запада, считает активист

Активист: переизбрание Путина – возможность бороться с гегемонией Запада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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НИАМЕЙ, 19 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ дает возможность всем странам продолжить борьбу за развитие многополярного мира с отсутствием западной гегемонии, заявил РИА Новости секретарь по связям с общественностью, Патриотического фронта за суверенитет (общественное движение в Нигере) Бана Ибрагим.
«
"Как сторонник многополярного мира, Патриотический фронт за суверенитет приветствует блестящее переизбрание Владимира Путина. Это дополнительная возможность для всех тех, кто борется за прекращение гегемонии Запада над остальным миром",- сказал Ибрагим.
Подсчет голосов на выборах президента России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке №42 в Петропавловске-Камчатском

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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8 из 14
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Симферополе

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 14

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 14

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 14

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 14

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
8 из 14

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
9 из 14

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 14

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 14

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14
В понедельник глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Он отметил, что рассчитывает на сотрудничество с РФ для восстановления суверенитета Нигера.
Также в понедельник СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах
03:05
 
Выборы президента России — 2024В миреНигерФранцияВладимир ПутинМохамед Базум
 
 
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