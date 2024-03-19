https://ria.ru/20240319/peregovory-1934139492.html

Время для переговоров по Украине настало, считает лидер "европейских левых"

Время для переговоров по Украине настало, считает лидер "европейских левых" - РИА Новости, 19.03.2024

Время для переговоров по Украине настало, считает лидер "европейских левых"

Лидер Партии европейских левых Вальтер Байер считает, что пришло время для переговоров с целью положить конец конфликту на Украине. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T04:49

2024-03-19T04:49

2024-03-19T04:49

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер Партии европейских левых Вальтер Байер считает, что пришло время для переговоров с целью положить конец конфликту на Украине. Партия европейских левых объединяет 26 партий, среди которых немецкие "Левые", Французская коммунистическая партия, а также греческая СИРИЗА. "Я считаю, что помощь украинскому народу означает сейчас попытки прекратить войну... Я хотел бы, чтобы Евросоюз... предпринял дипломатические усилия для начала переговоров по достижению прекращения огня... В этом отношении я полностью поддерживаю то, что сказал папа Франциск. Пришло время положить конец войне, пришло время вести переговоры и прекратить убийства", - заявил Байер в интервью Франс Пресс и ряду других европейских новостных агентств. Ранее папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240306/peregovory-1931353545.html

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россия, европа, франциск (хорхе марио бергольо), сергей лавров, сириза, украина, в мире, нато, владимир путин