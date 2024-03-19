https://ria.ru/20240319/pensionerka-1934319885.html

Суд вынес решение калининградской пенсионерке, залившей бюллетени зеленкой

Суд вынес решение калининградской пенсионерке, залившей бюллетени зеленкой - РИА Новости, 19.03.2024

Суд вынес решение калининградской пенсионерке, залившей бюллетени зеленкой

Пенсионерке, залившей бюллетени зеленкой на выборах президента РФ, Зеленоградским районным судом Калининградской области выбрана мера пресечения в виде запрета... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:03

2024-03-19T19:03

2024-03-19T19:03

выборы президента россии — 2024

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 19 мар - РИА Новости. Пенсионерке, залившей бюллетени зеленкой на выборах президента РФ, Зеленоградским районным судом Калининградской области выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и ограничений, сообщает пресс-служба областного суда. По версии следствия, днем 16 марта 2024 года во время выборов президента РФ, А. прибыла на избирательный участок, расположенный в городе Зеленоградске, подошла к урне для голосования и залила в нее красящую жидкость зеленого цвета, испортив находившиеся в избирательном ящике бюллетени проголосовавших граждан, 17 марта по подозрению в совершении этого преступления А. была задержана. "Постановлением Зеленоградского районного суда в отношении подозреваемой А. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и ограничений, а именно: отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; общаться с 46-летним П., поскольку он не пускал сотрудников полиции на придомовую территорию, на которой находилась подозреваемая, и тем самым препятствовал ее задержанию", - говорится в сообщении. В отношении 64-летней А., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 стать 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933999951.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, происшествия