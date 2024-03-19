https://ria.ru/20240319/pavodok-1934250672.html
Томский губернатор взял под личный контроль подготовку к паводку
Томский губернатор взял под личный контроль подготовку к паводку - РИА Новости, 19.03.2024
Томский губернатор взял под личный контроль подготовку к паводку
Губернатор Томской области Владимир Мазур взял под личный контроль подготовку к предстоящему паводку, а также поручил сформировать второй муниципальный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:05
2024-03-19T15:05
2024-03-19T15:05
томская область
томская область
владимир мазур
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ТОМСК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур взял под личный контроль подготовку к предстоящему паводку, а также поручил сформировать второй муниципальный поисково-спасательный отряд. Во вторник глава региона провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудил подготовку к весеннему половодью, профилактику и оперативное тушение природных пожаров. "В кабине "УАЗика" – сотрудники Молчановского поисково-спасательного отряда, который мы сформировали в прошлом году. В отряде 16 человек. Очень помогают людям в нештатных ситуациях. А раз опыт положительный – создаем отряды в других муниципалитетах. В этом году – в Асиновском районе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он отметил, что в настоящее время первостепенная задача всех спасательных служб – подготовка к приближающемуся паводку. "Сформировали мобильные группы по ликвидации последствий паводка. Это 5 тысяч человек, в распоряжении которых полторы тысячи единиц техники и 123 плавсредства. Подготовку к половодью начали своевременно, ситуацию держу на личном контроле", - сообщил Мазур. Он также добавил, что в рамках подготовки к пропуску паводка на реках области уже завершены ледовзрывные работы, проводятся ледорезные. С началом ледохода будут развернуты 47 гидропостов, которые будут контролировать уровень воды в реках. При необходимости будут организованы дополнительные.
https://ria.ru/20221215/tomsk-1838901282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, владимир мазур, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
ТОМСК, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур взял под личный контроль подготовку к предстоящему паводку, а также поручил сформировать второй муниципальный поисково-спасательный отряд.
Во вторник глава региона
провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудил подготовку к весеннему половодью, профилактику и оперативное тушение природных пожаров.
«
"В кабине "УАЗика" – сотрудники Молчановского поисково-спасательного отряда, который мы сформировали в прошлом году. В отряде 16 человек. Очень помогают людям в нештатных ситуациях. А раз опыт положительный – создаем отряды в других муниципалитетах. В этом году – в Асиновском районе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящее время первостепенная задача всех спасательных служб – подготовка к приближающемуся паводку.
«
"Сформировали мобильные группы по ликвидации последствий паводка. Это 5 тысяч человек, в распоряжении которых полторы тысячи единиц техники и 123 плавсредства. Подготовку к половодью начали своевременно, ситуацию держу на личном контроле", - сообщил Мазур.
Он также добавил, что в рамках подготовки к пропуску паводка на реках области уже завершены ледовзрывные работы, проводятся ледорезные. С началом ледохода будут развернуты 47 гидропостов, которые будут контролировать уровень воды в реках. При необходимости будут организованы дополнительные.
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