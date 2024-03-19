https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934183285.html
Пашинян поздравил Путина с переизбранием
Пашинян поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 19.03.2024
Пашинян поздравил Путина с переизбранием
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:23
2024-03-19T11:23
2024-03-19T21:03
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никол пашинян
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выборы президента россии — 2024
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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России", — говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.Пашинян пожелал Путину, здоровья, счастья и дальнейших успехов в его деятельности.
https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, никол пашинян, владимир путин, россия, армения
Политика, Никол Пашинян, Владимир Путин, Россия, Армения, Выборы президента России — 2024
Пашинян поздравил Путина с переизбранием
Пашинян поздравил Путина с победой на выборах и пожелал ему успехов