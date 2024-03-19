https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934183285.html

Пашинян поздравил Путина с переизбранием

Пашинян поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 19.03.2024

Пашинян поздравил Путина с переизбранием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:23

2024-03-19T11:23

2024-03-19T21:03

политика

никол пашинян

владимир путин

россия

армения

выборы президента россии — 2024

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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России", — говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.Пашинян пожелал Путину, здоровья, счастья и дальнейших успехов в его деятельности.

https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, никол пашинян, владимир путин, россия, армения