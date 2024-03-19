Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:23 19.03.2024 (обновлено: 21:03 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934183285.html
Пашинян поздравил Путина с переизбранием
Пашинян поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 19.03.2024
Пашинян поздравил Путина с переизбранием
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:23
2024-03-19T21:03
политика
никол пашинян
владимир путин
россия
армения
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:113:3060:1834_1920x0_80_0_0_160c13fa415a2238ac6f18cee6906dd2.jpg
ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России", — говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.Пашинян пожелал Путину, здоровья, счастья и дальнейших успехов в его деятельности.
https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929120714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27200bf011965254aa83b82af1ea55f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, никол пашинян, владимир путин, россия, армения
Политика, Никол Пашинян, Владимир Путин, Россия, Армения, Выборы президента России — 2024
Пашинян поздравил Путина с переизбранием

Пашинян поздравил Путина с победой на выборах и пожелал ему успехов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации. Выражаю надежду на развитие диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо народов Армении и России", — говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.
Пашинян пожелал Путину, здоровья, счастья и дальнейших успехов в его деятельности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Немецкий депутат призвал власти признать переизбрание Путина
07:07
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНикол ПашинянВладимир ПутинРоссияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала