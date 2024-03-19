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Путин не планирует встречу с Памфиловой в ближайшие дни

Путин не планирует встречу с Памфиловой в ближайшие дни - РИА Новости, 19.03.2024

Путин не планирует встречу с Памфиловой в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков сообщил, что на ближайшие дни в планах Владимира Путина встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой нет. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:50

2024-03-19T12:50

2024-03-19T12:50

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

элла памфилова

политика

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цик рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков сообщил, что на ближайшие дни в планах Владимира Путина встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой нет. "Пока в ближайшие день-два в планах такой встречи нет, но, как только она появится, мы будем информировать", - сказал Песков. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, элла памфилова, политика, дмитрий песков, цик рф