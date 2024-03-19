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Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 19.03.2024
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:15
2024-03-19T13:15
2024-03-19T13:15
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россия
иран
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, высказана обеспокоенность ростом числа жертв, сообщает пресс-служба Кремля. "При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта
Путин и Раиси по телефону обсудили обстановку в секторе Газа