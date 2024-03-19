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Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 19.03.2024
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13:15 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/palestina-1934216262.html
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 19.03.2024
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:15
2024-03-19T13:15
в мире
россия
иран
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, высказана обеспокоенность ростом числа жертв, сообщает пресс-служба Кремля. "При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, иран, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

Путин и Раиси по телефону обсудили обстановку в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, высказана обеспокоенность ростом числа жертв, сообщает пресс-служба Кремля.
"При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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В миреРоссияИранВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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