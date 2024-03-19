https://ria.ru/20240319/palestina-1934216262.html

Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 19.03.2024

Путин и Раиси обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:15

2024-03-19T13:15

2024-03-19T13:15

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владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора затронули кризисную обстановку в зоне палестино-израильского конфликта, высказана обеспокоенность ростом числа жертв, сообщает пресс-служба Кремля. "При рассмотрении международной повестки дня затрагивалась, в частности, кризисная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения и катастрофическим ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, иран, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году