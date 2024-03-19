https://ria.ru/20240319/otoplenie-1934308966.html

Подмосковью к отопительному сезону выделят дополнительно 10 млрд рублей

Подмосковью к отопительному сезону выделят дополнительно 10 млрд рублей - РИА Новости, 19.03.2024

Подмосковью к отопительному сезону выделят дополнительно 10 млрд рублей

Минимум 10 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на подготовку к следующему отопительному сезону в Московской области, чтобы "закрыть" опасные... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:18

2024-03-19T18:18

2024-03-19T18:18

новости подмосковья

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минимум 10 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на подготовку к следующему отопительному сезону в Московской области, чтобы "закрыть" опасные аварийные участки и модернизировать некоторые тепловые пункты и котельные, сообщил глава региона Андрей Воробьев. "К предстоящему осенне-зимнему сезону будет дополнительно выделено не менее десяти миллиардов рублей. Это позволит, прежде всего, закрыть опасные аварийные участки, модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных", - приводит пресс-служба губернатора Московской области слова Воробьева. По данным пресс-службы, в Подмосковье находится самое большое тепловое хозяйство в России - 2,8 тысячи котельных, 1,8 тысячи центральных тепловых пунктов и 11 тысяч километров теплосетей. За этот год в регионе планируется 16 капремонтов котельных, строительство четырех блочно-модульных котельных, девяти теплогенерирующих установок и 47 километров теплосетей. "Штаб согласовал также более 400 долгосрочных мероприятий, которые планируют реализовать до конца 2029-го. Это возведение 110 котельных, капремонт и реконструкция еще 165, строительство, модернизация и реконструкция 86 ЦТП и 67 км теплосетей… На все котельные в Подмосковье должны установить датчики, автономно передающие почасовую информацию о температуре и давлении теплоносителя", — уточняется в сообщении. Министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил, что сегодня данные передаются уже по 1311 многоквартирным домам и 25 котельным. Сейчас стоит задача до начала отопительного сезона при помощи этих датчиков "видеть" работу всех 2,8 тысячи котельных на карте теплоснабжения. По его словам, также решается вопрос о передаче более 20 котельных области в собственность муниципалитетов. "Это объекты Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (Балашиха), АО "Криогенмаш" (Балашиха), "Ростеха" (Одинцово, Красногорск, Подольск), МЧС России (Балашиха и Пушкино), Минобороны РФ (Бронницы, Можайский, Мытищи, Ступино, Сергиево-Посад, Подольск, Чехов, Щелково)", — добавил он.

https://ria.ru/20240312/kotelnye-1932597853.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, евгений хромушин, жкх