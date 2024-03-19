Подмосковью к отопительному сезону выделят дополнительно 10 млрд рублей
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минимум 10 миллиардов рублей будет дополнительно выделено на подготовку к следующему отопительному сезону в Московской области, чтобы "закрыть" опасные аварийные участки и модернизировать некоторые тепловые пункты и котельные, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"К предстоящему осенне-зимнему сезону будет дополнительно выделено не менее десяти миллиардов рублей. Это позволит, прежде всего, закрыть опасные аварийные участки, модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных", - приводит пресс-служба губернатора Московской области слова Воробьева.
По данным пресс-службы, в Подмосковье находится самое большое тепловое хозяйство в России - 2,8 тысячи котельных, 1,8 тысячи центральных тепловых пунктов и 11 тысяч километров теплосетей. За этот год в регионе планируется 16 капремонтов котельных, строительство четырех блочно-модульных котельных, девяти теплогенерирующих установок и 47 километров теплосетей.
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"Штаб согласовал также более 400 долгосрочных мероприятий, которые планируют реализовать до конца 2029-го. Это возведение 110 котельных, капремонт и реконструкция еще 165, строительство, модернизация и реконструкция 86 ЦТП и 67 км теплосетей… На все котельные в Подмосковье должны установить датчики, автономно передающие почасовую информацию о температуре и давлении теплоносителя", — уточняется в сообщении.
Министр энергетики региона Евгений Хромушин отметил, что сегодня данные передаются уже по 1311 многоквартирным домам и 25 котельным. Сейчас стоит задача до начала отопительного сезона при помощи этих датчиков "видеть" работу всех 2,8 тысячи котельных на карте теплоснабжения. По его словам, также решается вопрос о передаче более 20 котельных области в собственность муниципалитетов.