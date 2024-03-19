https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html

"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:15

2024-03-19T11:15

2024-03-19T11:15

в мире

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

политика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894356624_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6e9ca4efef82663686d9fe4aff1d30c4.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider."Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка", — приводят слова украинского военного журналисты.Обозреватели назвали планирующие авиабомбы ведущим фактором в наступлении российских сил.Авторы статьи отметили, что украинские укрытия не представляют никакой защиты от такого вида вооружения.На прошлой неделе в Минобороны сообщили о ликвидации 300 боевиков украинского формирования "Кракен". Как уточнил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, их уничтожили объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html

https://ria.ru/20240319/syrskiy-1934158996.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, политика, украина