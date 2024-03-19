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"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
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11:15 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html
"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:15
2024-03-19T11:15
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider.&quot;Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка&quot;, — приводят слова украинского военного журналисты.Обозреватели назвали планирующие авиабомбы ведущим фактором в наступлении российских сил.Авторы статьи отметили, что украинские укрытия не представляют никакой защиты от такого вида вооружения.На прошлой неделе в Минобороны сообщили о ликвидации 300 боевиков украинского формирования "Кракен". Как уточнил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, их уничтожили объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, политика, украина
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Политика, Украина
"Полностью уничтожают". СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ

BI: российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины, сообщает Business Insider.
«

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка", — приводят слова украинского военного журналисты.

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Обозреватели назвали планирующие авиабомбы ведущим фактором в наступлении российских сил.
Авторы статьи отметили, что украинские укрытия не представляют никакой защиты от такого вида вооружения.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили о ликвидации 300 боевиков украинского формирования "Кракен". Как уточнил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, их уничтожили объемно-детонирующей бомбой весом полторы тонны.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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