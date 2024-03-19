https://ria.ru/20240319/opasnost-1934349697.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в безопасном месте. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:25
2024-03-19T22:25
2024-03-19T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в безопасном месте. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области объявили ракетную опасность
Старовойт: в Курской области объявили ракетную опасность