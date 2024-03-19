https://ria.ru/20240319/opasnost-1934349697.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в безопасном месте. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T22:25

2024-03-19T22:25

2024-03-19T22:25

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться в безопасном месте. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240319/zhitel-1934329302.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, роман старовойт