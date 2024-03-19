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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:12
2024-03-19T22:12
2024-03-19T22:14
белгород
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявляется второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
На территории Белгорода и Белгородском районе объявили ракетную опасность