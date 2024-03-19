https://ria.ru/20240319/opasnost-1934173907.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:54
2024-03-19T10:54
2024-03-19T11:09
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.34 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Примерно через 20 минут тревогу отменили."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240319/bespilotnik-1934130158.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
белгород
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность через 20 минут