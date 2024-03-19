https://ria.ru/20240319/opasnost-1934171351.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:39

2024-03-19T10:39

2024-03-19T10:40

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия