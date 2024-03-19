https://ria.ru/20240319/opasnost-1934149762.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:29
2024-03-19T08:29
2024-03-19T08:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Накануне губернатор Александр Гусев информировал об опасности атаки беспилотников в Воронежской области. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов. МЧС Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/bespilotniki-1934145906.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области спустя девять часов отменили опасность атаки БПЛА