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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/opasnost-1934149762.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T08:29
2024-03-19T08:29
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Накануне губернатор Александр Гусев информировал об опасности атаки беспилотников в Воронежской области. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов. МЧС Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240319/bespilotniki-1934145906.html
воронежская область
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Дарья Буймова
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области спустя девять часов отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Воронеже
Последствия атаки беспилотников в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия атаки беспилотников в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Накануне губернатор Александр Гусев информировал об опасности атаки беспилотников в Воронежской области.
"РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов. МЧС Воронежской области", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь нейтрализовали два БПЛА
07:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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