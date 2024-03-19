https://ria.ru/20240319/opasnost-1934149762.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.03.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:29

2024-03-19T08:29

2024-03-19T08:29

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более девяти часов назад, отменена, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. Накануне губернатор Александр Гусев информировал об опасности атаки беспилотников в Воронежской области. "РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов. МЧС Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240319/bespilotniki-1934145906.html

воронежская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)