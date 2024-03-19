https://ria.ru/20240319/odessa-1934305334.html

В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО

В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО - РИА Новости, 19.03.2024

В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО

В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции, ей грозит до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:59

2024-03-19T17:59

2024-03-19T18:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции, ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении украинской полиции. "Одесские полицейские разоблачили местную жительницу в коллаборационной деятельности… Во время отдыха в одном из кафе в Пересыпском районе города правонарушительница склоняла посетителей к собственной политической позиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Одесской области в соцсети.В ведомстве утверждают, что женщина заявляла о поддержке российской спецоперации, одобряла действия президента РФ Владимира Путина, "утверждая, что только он сможет навести порядок на Украине". В полиции сообщили, что ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931815804.html

https://ria.ru/20240222/zaporozhe-1929060141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, одесская область, россия, украина