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В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 19.03.2024 (обновлено: 18:14 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/odessa-1934305334.html
В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО
В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО - РИА Новости, 19.03.2024
В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО
В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции, ей грозит до 15 лет лишения свободы,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:59
2024-03-19T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции, ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении украинской полиции. "Одесские полицейские разоблачили местную жительницу в коллаборационной деятельности… Во время отдыха в одном из кафе в Пересыпском районе города правонарушительница склоняла посетителей к собственной политической позиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Одесской области в соцсети.В ведомстве утверждают, что женщина заявляла о поддержке российской спецоперации, одобряла действия президента РФ Владимира Путина, "утверждая, что только он сможет навести порядок на Украине". В полиции сообщили, что ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931815804.html
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в мире, одесса, одесская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Россия, Украина
В Одессе задержали женщину за заявление в поддержку СВО

В Одессе возбудили дело против женщины за заявление в поддержку СВО

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Одессе возбудили уголовное дело против женщины, которая в кафе высказалась в поддержку российской военной операции, ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении украинской полиции.
"Одесские полицейские разоблачили местную жительницу в коллаборационной деятельности… Во время отдыха в одном из кафе в Пересыпском районе города правонарушительница склоняла посетителей к собственной политической позиции", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Одесской области в соцсети.
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В ведомстве утверждают, что женщина заявляла о поддержке российской спецоперации, одобряла действия президента РФ Владимира Путина, "утверждая, что только он сможет навести порядок на Украине". В полиции сообщили, что ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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