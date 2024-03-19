https://ria.ru/20240319/obvinyaemye-1934289482.html

В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности

В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности - РИА Новости, 19.03.2024

В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности

Полицейские Прибайкалья задержали обвиняемых в убийстве, 32 года назад злоумышленники убили и ограбили попутчиков в поезде, после чего выкинули пострадавших во... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:14

2024-03-19T17:14

2024-03-19T17:53

происшествия

россия

ирина волк

новосибирск

авто

чита

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полицейские Прибайкалья задержали обвиняемых в убийстве, 32 года назад злоумышленники убили и ограбили попутчиков в поезде, после чего выкинули пострадавших во время движения, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "В купе пассажирского поезда сообщением Новосибирск - Чита злоумышленники в ходе беседы с попутчиками выяснили, что у них имеются при себе деньги и дорогие вещи. Выбрав удобный момент, сообщники нанесли собеседникам удары ножами, а затем вытолкнули их из поезда во время движения", - написала она в своем Telegram-канале. От полученных травм тогда двое пассажиров скончались, третьего потерпевшего удалось спасти. Розыск преступников по горячим следам результатов тогда не дал. Теперь же сотрудники транспортной полиции Прибайкалья задержали двоих обвиняемых в убийстве, которое было совершено в 1992 году.Волк добавила, что в 2023 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители повторно проанализировали материалы уголовного дела. В ходе их реализации оперативники выезжали в командировки в Новосибирск, Пермь и Читу. Опрошено около 150 пассажиров поезда, установлен ряд свидетелей."В этом году получена дополнительная информация о возможной причастности к преступлениям двух ранее судимых жителей города Иркутска. Производство по уголовному делу было возобновлено. При содействии сотрудников Росгвардии фигуранты задержаны полицейскими в областном центре. По адресам их проживания проведены обыски", - отметила представитель МВД.Мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, произошедшего в ночь с 28 на 29 сентября 1992 года, продолжаются.

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html

россия

новосибирск

чита

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происшествия, россия, ирина волк, новосибирск, авто, чита, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)