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В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности - РИА Новости, 19.03.2024
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17:14 19.03.2024 (обновлено: 17:53 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/obvinyaemye-1934289482.html
В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности
В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности - РИА Новости, 19.03.2024
В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности
Полицейские Прибайкалья задержали обвиняемых в убийстве, 32 года назад злоумышленники убили и ограбили попутчиков в поезде, после чего выкинули пострадавших во... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:14
2024-03-19T17:53
происшествия
россия
ирина волк
новосибирск
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полицейские Прибайкалья задержали обвиняемых в убийстве, 32 года назад злоумышленники убили и ограбили попутчиков в поезде, после чего выкинули пострадавших во время движения, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "В купе пассажирского поезда сообщением Новосибирск - Чита злоумышленники в ходе беседы с попутчиками выяснили, что у них имеются при себе деньги и дорогие вещи. Выбрав удобный момент, сообщники нанесли собеседникам удары ножами, а затем вытолкнули их из поезда во время движения", - написала она в своем Telegram-канале. От полученных травм тогда двое пассажиров скончались, третьего потерпевшего удалось спасти. Розыск преступников по горячим следам результатов тогда не дал. Теперь же сотрудники транспортной полиции Прибайкалья задержали двоих обвиняемых в убийстве, которое было совершено в 1992 году.Волк добавила, что в 2023 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители повторно проанализировали материалы уголовного дела. В ходе их реализации оперативники выезжали в командировки в Новосибирск, Пермь и Читу. Опрошено около 150 пассажиров поезда, установлен ряд свидетелей."В этом году получена дополнительная информация о возможной причастности к преступлениям двух ранее судимых жителей города Иркутска. Производство по уголовному делу было возобновлено. При содействии сотрудников Росгвардии фигуранты задержаны полицейскими в областном центре. По адресам их проживания проведены обыски", - отметила представитель МВД.Мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, произошедшего в ночь с 28 на 29 сентября 1992 года, продолжаются.
https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html
https://ria.ru/20231212/ubiystvo-1915348158.html
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происшествия, россия, ирина волк, новосибирск, авто, чита, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Новосибирск, Авто, Чита, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве 32-летней давности

В Прибайкалье задержали обвиняемых в убийстве попутчиков в поезде 32 года назад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Полицейские Прибайкалья задержали обвиняемых в убийстве, 32 года назад злоумышленники убили и ограбили попутчиков в поезде, после чего выкинули пострадавших во время движения, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«
"В купе пассажирского поезда сообщением Новосибирск - Чита злоумышленники в ходе беседы с попутчиками выяснили, что у них имеются при себе деньги и дорогие вещи. Выбрав удобный момент, сообщники нанесли собеседникам удары ножами, а затем вытолкнули их из поезда во время движения", - написала она в своем Telegram-канале.
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От полученных травм тогда двое пассажиров скончались, третьего потерпевшего удалось спасти. Розыск преступников по горячим следам результатов тогда не дал. Теперь же сотрудники транспортной полиции Прибайкалья задержали двоих обвиняемых в убийстве, которое было совершено в 1992 году.
Волк добавила, что в 2023 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители повторно проанализировали материалы уголовного дела. В ходе их реализации оперативники выезжали в командировки в Новосибирск, Пермь и Читу. Опрошено около 150 пассажиров поезда, установлен ряд свидетелей.
«
"В этом году получена дополнительная информация о возможной причастности к преступлениям двух ранее судимых жителей города Иркутска. Производство по уголовному делу было возобновлено. При содействии сотрудников Росгвардии фигуранты задержаны полицейскими в областном центре. По адресам их проживания проведены обыски", - отметила представитель МВД.
Мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, произошедшего в ночь с 28 на 29 сентября 1992 года, продолжаются.
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