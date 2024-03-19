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ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/obstrely-1934161521.html
ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области
ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2024
ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области
Украинские войска за последние сутки совершили 41 артиллерийский обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:57
2024-03-19T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
днепр (город)
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за последние сутки совершили 41 артиллерийский обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима ведут террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 22 обстрела", - сказал источник. Всего под огнем оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933084614.html
днепр (город)
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происшествия, днепр (город), херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Днепр (город), Херсонская область , Россия
ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области

ВСУ нанесли более 40 артударов по левому берегу Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за последние сутки совершили 41 артиллерийский обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима ведут террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 22 обстрела", - сказал источник.
Последствия обстрела поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
17 марта, 14:54
Всего под огнем оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
15 марта, 02:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДнепр (город)Херсонская областьРоссия
 
 
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