https://ria.ru/20240319/obstrely-1934161521.html

ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области

ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области - РИА Новости, 19.03.2024

ВСУ нанесли более 40 артударов по Херсонской области

Украинские войска за последние сутки совершили 41 артиллерийский обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:57

2024-03-19T09:57

2024-03-19T09:57

специальная военная операция на украине

происшествия

днепр (город)

херсонская область

россия

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ГЕНИЧЕСК, 19 мар - РИА Новости. Украинские войска за последние сутки совершили 41 артиллерийский обстрел населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима ведут террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики провели еще 22 обстрела", - сказал источник. Всего под огнем оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240317/obstrel-1933699915.html

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933084614.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, днепр (город), херсонская область , россия