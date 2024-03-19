https://ria.ru/20240319/obstrel-1934272721.html
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 19.03.2024
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:20
2024-03-19T16:20
2024-03-19T16:20
специальная военная операция на украине
пятихатки
горловка
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела населенного пункта Пятихатки (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько.
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934232759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Горловка, Украина, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека
Мэр Горловки: при обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены двое мирных граждан