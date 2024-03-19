https://ria.ru/20240319/obstrel-1934272721.html

При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека

При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 19.03.2024

При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:20

2024-03-19T16:20

2024-03-19T16:20

специальная военная операция на украине

пятихатки

горловка

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела населенного пункта Пятихатки (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько.

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934232759.html

пятихатки

горловка

украина

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Дарья Буймова

пятихатки, горловка, украина, иван приходько, происшествия