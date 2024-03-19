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При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934272721.html
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 19.03.2024
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:20
2024-03-19T16:20
специальная военная операция на украине
пятихатки
горловка
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела населенного пункта Пятихатки (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько.
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934232759.html
пятихатки
горловка
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Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Горловка, Украина, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека

Мэр Горловки: при обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены двое мирных граждан

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пятихатки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела населенного пункта Пятихатки (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранены двое мирных горловчан", - написал Приходько.
Последствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиГорловкаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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