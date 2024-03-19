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В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета - РИА Новости, 19.03.2024
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15:55 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html
В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета
В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета - РИА Новости, 19.03.2024
В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета
Две пригородные электрички обстреляли из пистолета в Екатеринбурге, подозреваемые задержаны – ими оказались подростки 17 и 18 лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:55
2024-03-19T15:55
происшествия
екатеринбург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Две пригородные электрички обстреляли из пистолета в Екатеринбурге, подозреваемые задержаны – ими оказались подростки 17 и 18 лет, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. На остановке "Чапаевская" в Екатеринбурге 16 марта неизвестные обстреляли окна двух пригородных электропоездов "Ощепково – Екатеринбург" и "Нижняя – Екатеринбург". В результате происшествия пассажиры не пострадали. Силовики начали поиск подозреваемых, ими оказались двое юношей 17 и 18 лет, их задержали. Ущерб, причиненный составам, компания-собственник оценила на сумму более 200 000 рублей, отмечают в ведомстве. "Старший из юношей не учится и не работает, его несовершеннолетний товарищ, которому только через месяц исполнится 18 лет, обучается в десятом классе одной из местных школ. Оба молодых человека не имеют родителей, проживают вместе с опекунами, старший – с бабушкой, младший – под присмотром сестры. Ранее проблем с законом они не имели", – рассказали в транспортной полиции. Подростки признались оперативникам, что ради забавы стреляли из пневматического оружия (по внешнему виду схожему с пистолетом Макарова), который приобрели неделю назад на одном из маркетплейсов. "Пистолет, баллоны с газом и пластиковую банку с металлическими шариками калибра 4,5 миллиметра сыщики направили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что пистолет изготовлен заводским способом", – пояснили в МВД. Против 18-летнего юноши завели уголовное дело о хулиганстве, совершенное с применением оружия, выяснилось, что именно он стрелял по электричкам. Его приятель проходит в деле как свидетель, решается вопрос о его постановке на профучет.
https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html
https://ria.ru/20231209/pozhar-1914870806.html
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происшествия, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета

В Екатеринбурге двое подростков обстреляли окна электричек из пистолета

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Две пригородные электрички обстреляли из пистолета в Екатеринбурге, подозреваемые задержаны – ими оказались подростки 17 и 18 лет, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
На остановке "Чапаевская" в Екатеринбурге 16 марта неизвестные обстреляли окна двух пригородных электропоездов "Ощепково – Екатеринбург" и "Нижняя – Екатеринбург". В результате происшествия пассажиры не пострадали. Силовики начали поиск подозреваемых, ими оказались двое юношей 17 и 18 лет, их задержали. Ущерб, причиненный составам, компания-собственник оценила на сумму более 200 000 рублей, отмечают в ведомстве.
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"Старший из юношей не учится и не работает, его несовершеннолетний товарищ, которому только через месяц исполнится 18 лет, обучается в десятом классе одной из местных школ. Оба молодых человека не имеют родителей, проживают вместе с опекунами, старший – с бабушкой, младший – под присмотром сестры. Ранее проблем с законом они не имели", – рассказали в транспортной полиции.
Подростки признались оперативникам, что ради забавы стреляли из пневматического оружия (по внешнему виду схожему с пистолетом Макарова), который приобрели неделю назад на одном из маркетплейсов. "Пистолет, баллоны с газом и пластиковую банку с металлическими шариками калибра 4,5 миллиметра сыщики направили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что пистолет изготовлен заводским способом", – пояснили в МВД.
Против 18-летнего юноши завели уголовное дело о хулиганстве, совершенное с применением оружия, выяснилось, что именно он стрелял по электричкам. Его приятель проходит в деле как свидетель, решается вопрос о его постановке на профучет.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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