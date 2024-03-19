https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html

В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета

В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета - РИА Новости, 19.03.2024

В Екатеринбурге подростки обстреляли электрички из пистолета

Две пригородные электрички обстреляли из пистолета в Екатеринбурге, подозреваемые задержаны – ими оказались подростки 17 и 18 лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:55

2024-03-19T15:55

2024-03-19T15:55

происшествия

екатеринбург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Две пригородные электрички обстреляли из пистолета в Екатеринбурге, подозреваемые задержаны – ими оказались подростки 17 и 18 лет, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. На остановке "Чапаевская" в Екатеринбурге 16 марта неизвестные обстреляли окна двух пригородных электропоездов "Ощепково – Екатеринбург" и "Нижняя – Екатеринбург". В результате происшествия пассажиры не пострадали. Силовики начали поиск подозреваемых, ими оказались двое юношей 17 и 18 лет, их задержали. Ущерб, причиненный составам, компания-собственник оценила на сумму более 200 000 рублей, отмечают в ведомстве. "Старший из юношей не учится и не работает, его несовершеннолетний товарищ, которому только через месяц исполнится 18 лет, обучается в десятом классе одной из местных школ. Оба молодых человека не имеют родителей, проживают вместе с опекунами, старший – с бабушкой, младший – под присмотром сестры. Ранее проблем с законом они не имели", – рассказали в транспортной полиции. Подростки признались оперативникам, что ради забавы стреляли из пневматического оружия (по внешнему виду схожему с пистолетом Макарова), который приобрели неделю назад на одном из маркетплейсов. "Пистолет, баллоны с газом и пластиковую банку с металлическими шариками калибра 4,5 миллиметра сыщики направили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что пистолет изготовлен заводским способом", – пояснили в МВД. Против 18-летнего юноши завели уголовное дело о хулиганстве, совершенное с применением оружия, выяснилось, что именно он стрелял по электричкам. Его приятель проходит в деле как свидетель, решается вопрос о его постановке на профучет.

https://ria.ru/20240223/napadenie-1929137385.html

https://ria.ru/20231209/pozhar-1914870806.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)