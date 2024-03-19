Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 19.03.2024 (обновлено: 14:59 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/obstrel-1934202406.html
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека
Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:23
2024-03-19T14:59
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934248814_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_65e5461bc8c00c7b53cb9b173d0ce4c1.jpg
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом."В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей", - написал Гладков.⠀Он уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.В поселке Разумное, по информации главы области, повреждения получили 10 частных домовладений, несколько квартир в 5 многоквартирных домах, здания школы и детского сада, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых полностью сгорели."Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - подчеркнул Гладков.За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. С 12 марта в регионе повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934248814_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_1397243816da6b32daf9107b687c4db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека

В Белгородской области при обстреле пострадали двое взрослых и ребенок

© AFP 2024 / STRINGERПоследствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024
Последствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AFP 2024 / STRINGER
Последствия обстрела поселка Разумное Белгородского района. 19 марта 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом.
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Пушилин предложил Белгороду советы, как жить в условиях обстрелов
11:13
"В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей", - написал Гладков.
⠀Он уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В поселке Разумное, по информации главы области, повреждения получили 10 частных домовладений, несколько квартир в 5 многоквартирных домах, здания школы и детского сада, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых полностью сгорели.
Украинская РСЗО RM-70 Вампир - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Дрон "Скат" обнаружил готовившуюся к обстрелу Белгорода украинскую РСЗО
Вчера, 20:50
"Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - подчеркнул Гладков.
За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. С 12 марта в регионе повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
"Идти ва-банк". В Германии неожиданно высказались про Taurus на Украине
10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала