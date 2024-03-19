https://ria.ru/20240319/obstrel-1934202406.html
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 19.03.2024
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека
Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:23
2024-03-19T12:23
2024-03-19T14:59
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом."В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей", - написал Гладков.⠀Он уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.В поселке Разумное, по информации главы области, повреждения получили 10 частных домовладений, несколько квартир в 5 многоквартирных домах, здания школы и детского сада, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых полностью сгорели."Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - подчеркнул Гладков.За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. С 12 марта в регионе повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при обстреле пострадали три человека
В Белгородской области при обстреле пострадали двое взрослых и ребенок
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости.
Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
По данным Минобороны РФ
, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ
была над Белгородским районом.
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"В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей", - написал Гладков.
⠀Он уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В поселке Разумное, по информации главы области, повреждения получили 10 частных домовладений, несколько квартир в 5 многоквартирных домах, здания школы и детского сада, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых полностью сгорели.
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"Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - подчеркнул Гладков.
За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. С 12 марта в регионе повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.
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