https://ria.ru/20240319/obstrel-1934202406.html

В Белгородской области при обстреле пострадали три человека

В Белгородской области при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 19.03.2024

В Белгородской области при обстреле пострадали три человека

Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:23

2024-03-19T12:23

2024-03-19T14:59

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок пострадали при украинском обстреле поселка Разумное Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, во вторник около 10.30 средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что воздушная атака ВСУ была над Белгородским районом."В поселке Разумное в результате попадания осколков в частный жилой дом 2 человека пострадали: у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности, осколочные ранения грудной клетки и левой нижней конечности, у его мамы осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в поселке пострадала еще одна женщина, в момент атаки она находилась на улице, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей", - написал Гладков.⠀Он уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.В поселке Разумное, по информации главы области, повреждения получили 10 частных домовладений, несколько квартир в 5 многоквартирных домах, здания школы и детского сада, также повреждено 13 автомобилей, 3 из которых полностью сгорели."Оперативные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - подчеркнул Гладков.За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. В понедельник погибли еще пять жителей Белгородской области. С 12 марта в регионе повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей.

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934177803.html

https://ria.ru/20240318/rszo-1934108874.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины