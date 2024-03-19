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Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 19.03.2024
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13:26 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/npz-1934220095.html
Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области
Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 19.03.2024
Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о помощи нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пострадавшим из-за атак... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:26
2024-03-19T13:26
происшествия
россия
сызрань
краснодарский край
дмитрий азаров
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о помощи нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пострадавшим из-за атак беспилотников. "Мне неизвестно об этом. Скорее всего, это все-таки профиль правительства, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли компенсация в результате атак. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром 16 марта БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет. В правительстве региона сообщали, что в субботу в 09.03 (08.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения. Позже в правительстве региона сообщили, что в 06.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован. Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
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происшествия, россия, сызрань, краснодарский край, дмитрий азаров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Сызрань, Краснодарский край, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области

Песков переадресовал в правительство вопрос о помощи пострадавшим из-за атак НПЗ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о помощи нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пострадавшим из-за атак беспилотников.
"Мне неизвестно об этом. Скорее всего, это все-таки профиль правительства, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли компенсация в результате атак.
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар
17 марта, 04:14
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром 16 марта БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет. В правительстве региона сообщали, что в субботу в 09.03 (08.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения. Позже в правительстве региона сообщили, что в 06.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован.
Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украина угрожает российской нефти
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ПроисшествияРоссияСызраньКраснодарский крайДмитрий АзаровВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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