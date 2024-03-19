https://ria.ru/20240319/npz-1934220095.html

Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области

Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области - РИА Новости, 19.03.2024

Песков ответил на вопрос о помощи НПЗ в Самарской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о помощи нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пострадавшим из-за атак... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:26

2024-03-19T13:26

2024-03-19T13:26

происшествия

россия

сызрань

краснодарский край

дмитрий азаров

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство РФ вопрос о помощи нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пострадавшим из-за атак беспилотников. "Мне неизвестно об этом. Скорее всего, это все-таки профиль правительства, поэтому рекомендую туда обратиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли компенсация в результате атак. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил РИА Новости, что утром 16 марта БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет. В правительстве региона сообщали, что в субботу в 09.03 (08.03 мск) на Сызранском НПЗ локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров, в 13.25 (12.25 мск) было объявлена ликвидация открытого горения. Позже в правительстве региона сообщили, что в 06.42 пожар в Сызрани полностью ликвидирован. Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. В ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

россия

сызрань

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сызрань, краснодарский край, дмитрий азаров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины