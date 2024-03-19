https://ria.ru/20240319/natsproekt-1934162413.html
Нацпроект "Производительность труда" расширили на туристическую отрасль
Нацпроект "Производительность труда" расширили на туристическую отрасль - РИА Новости, 19.03.2024
Нацпроект "Производительность труда" расширили на туристическую отрасль
Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:06
2024-03-19T10:06
2024-03-19T10:06
туризм
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андрей белоусов
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило правительство России. "Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку национального проекта "Производительность труда". Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта - первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - говорится в сообщении. Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Как отметил Белоусов, в рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на платформе "Производительность.рф". Замминистра экономического развития Мурат Керефов добавил, что на фоне растущего спроса на внутренний туризм компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. "Повысить отдачу от этих вложений предлагаем при помощи национального проекта "Производительность труда". Эксперты помогут ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания", - сказал Керефов.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1933021904.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей белоусов, новости - туризм
Туризм, Россия, Андрей Белоусов, Новости - Туризм
Нацпроект "Производительность труда" расширили на туристическую отрасль
Правительство расширило нацпроект "Производительность труда" на туротрасль
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщило правительство России.
"Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей теперь могут получить поддержку национального проекта "Производительность труда". Соответствующий документ подписал куратор нацпроекта - первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов
", - говорится в сообщении.
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Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах и туроператорах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах. Как отметил Белоусов, в рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда.
Для участия в нацпроекте достаточно подать заявку на платформе "Производительность.рф".
Замминистра экономического развития Мурат Керефов добавил, что на фоне растущего спроса на внутренний туризм компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру.
"Повысить отдачу от этих вложений предлагаем при помощи национального проекта "Производительность труда". Эксперты помогут ускорить заселение туристов, сократить очереди на горнолыжные спуски, повысить стандарты обслуживания", - сказал Керефов.
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