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Возможны варианты: как выбрать налоговый режим для бизнеса

Возможны варианты: как выбрать налоговый режим для бизнеса - РИА Новости, 19.03.2024

Возможны варианты: как выбрать налоговый режим для бизнеса

РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:46

2024-03-19T12:46

2024-03-19T12:46

твой бизнес

вопрос решен

корпорация мсп

россия

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московская область (подмосковье)

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ВОПРОС:Последнее время стал подумывать о том, чтобы начать собственный бизнес, но есть опасения, что налоги "съедят" большую часть прибыли. Существует ли легальная возможность платить меньше налогов?ОТВЕТ:Любую деятельность, приносящую доход, государство облагает налогом. О том, как выбрать оптимальный способ уплаты налога, мы попросили рассказать специалистов Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП):"Сегодня предпринимателям на выбор предлагается пять налоговых режимов: общая система налогообложения (ОСНО), упрощенная система налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и налог на профессиональный доход (НПД)", - объясняют эксперты КМСП.Общая системаОбщая система налогообложения назначается по умолчанию при регистрации компании или ИП в налоговой. При этом режиме предприниматель выплачивает все налоги и сборы, предусмотренные законодательством. Налогооблагаемой базой в этом случае являются доходы предприятия, уменьшенные на величину расходов. В числе выплат будет налог на прибыль (20%), налог на добавленную стоимость (НДС) (18%) и другие. При этом режиме нет ограничений по видам деятельности и по размеру дохода."Упрощенка""Упрощенная система налогообложения ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес. Здесь платится только один налог, ставка по которому зависит от выбранной предпринимателем налогооблагаемой базы. Если объект налогообложения - "доходы", ставка составляет 6%, если же объектом являются "доходы минус расходы", ставка возрастает до 15%", - уточняют специалисты Корпорации МСП.В качестве эксперимента с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в четырех регионах РФ (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан) есть возможность перехода на автоматизированную систему упрощенного налогообложения (АУСН), при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.Патентная системаПатентная система налогообложения – это режим, при котором ИП платит фиксированный налог, равный стоимости патента, и при этом освобождается от других налогов."Патент может быть приобретен на срок от 1 до 12 месяцев. ПСН могут использовать индивидуальные предприниматели с численностью сотрудников не более 15 человек", - говорят специалисты.Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых можно применять ПСН устанавливаются каждым регионом самостоятельно, но в основном - это услуги населению: ремонт одежды и обуви, ремонт часов и ювелирных изделий, изготовление ключей, парикмахерские и косметические услуги и т.д. Один предприниматель может купить патенты сразу на несколько видов деятельности.СельхозналогЕдиный сельскохозяйственный налог доступен для предприятий, работающих в сферах растениеводства, животноводства, сельского и лесного хозяйства, у которых доходы от реализации произведенной сельхозпродукции или доходы от деятельности в области сельхозпроизводства (подготовка полей, посев, уборка урожая и пр.) составляют не менее 70% от общего дохода. Ставка налога для таких предприятий составляет всего 6%.Налог на профессиональный доходНПД – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, не привлекающих наемных работников. Для его применения нужно установить специальное мобильное приложение "Мой налог". Ставка налога зависит от того, кому предприниматель продает товары или оказывает услуги: 4% от дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с ИП и компаниями."Самозанятым, включая ИП, можно не платить страховые взносы, которые платят предприниматели на любом другом режиме налогообложения, кроме АУСН", - уточняют эксперты КМСП.На платформе МСП.РФ предприниматель может выбрать оптимальный режим для своего бизнеса с помощью сервиса "Выбор налогового режима".

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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