https://ria.ru/20240319/moskva-1934156018.html
В проекте "Открой#Моспром" началась онлайн-викторина
В проекте "Открой#Моспром" началась онлайн-викторина - РИА Новости, 19.03.2024
В проекте "Открой#Моспром" началась онлайн-викторина
Жители и гости Москвы могут принять участие в онлайн-викторине о промышленности города и выиграть подарки от столичных производителей, сообщил министр... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:11
2024-03-19T10:11
2024-03-19T10:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934154733_0:284:3000:1972_1920x0_80_0_0_d32c167f19a6bf0a484b0002f4b05627.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жители и гости Москвы могут принять участие в онлайн-викторине о промышленности города и выиграть подарки от столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Викторина пройдет 19-27 марта, победители будут определены случайным образом среди правильно ответивших на восемь и более вопросов. Итоги викторины будут опубликованы 29 марта на сайте "Открой#Моспром"."Квизы и онлайн-викторины о московской промышленности – одни из самых популярных форматов проекта "Открой#Моспром". С 2019 года мы провели свыше 20 таких мероприятий, в которых приняли участие более 21 тысячи человек. Только в прошлом году четыре онлайн-викторины собрали восемь тысяч участников. В этот раз для игроков мы подготовили 12 тематических вопросов о развитии и достижениях промышленности столицы", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Вопросы викторины касаются как высокотехнологичных разработок столичных компаний, так и товаров повседневного пользования. Например, участников могут спросить о функционале банкомата московского производства, о методе фабричного изготовления макарон или о форме упаковки молока 50-летней давности.Проект "Открой#Моспром" был открыт в 2019 году. В июне 2023 года он занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил уже восемь наград.
https://ria.ru/20231201/premiya-1913124746.html
https://ria.ru/20240305/ekskursii-1931110705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жители и гости Москвы могут принять участие в онлайн-викторине о промышленности города и выиграть подарки от столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Викторина пройдет 19-27 марта, победители будут определены случайным образом среди правильно ответивших на восемь и более вопросов. Итоги викторины будут опубликованы 29 марта на сайте "Открой#Моспром".
"Открой#Моспром" стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма
"Квизы и онлайн-викторины о московской промышленности – одни из самых популярных форматов проекта "Открой#Моспром". С 2019 года мы провели свыше 20 таких мероприятий, в которых приняли участие более 21 тысячи человек. Только в прошлом году четыре онлайн-викторины собрали восемь тысяч участников. В этот раз для игроков мы подготовили 12 тематических вопросов о развитии и достижениях промышленности столицы", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Вопросы викторины касаются как высокотехнологичных разработок столичных компаний, так и товаров повседневного пользования. Например, участников могут спросить о функционале банкомата московского производства, о методе фабричного изготовления макарон или о форме упаковки молока 50-летней давности.
Проект "Открой#Моспром" был открыт в 2019 году. В июне 2023 года он занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил уже восемь наград.
Начата регистрация на участие в экскурсиях проекта Открой#Моспром