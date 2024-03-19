https://ria.ru/20240319/moskva-1934156018.html

В проекте "Открой#Моспром" началась онлайн-викторина

В проекте "Открой#Моспром" началась онлайн-викторина - РИА Новости, 19.03.2024

В проекте "Открой#Моспром" началась онлайн-викторина

Жители и гости Москвы могут принять участие в онлайн-викторине о промышленности города и выиграть подарки от столичных производителей, сообщил министр... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:11

2024-03-19T10:11

2024-03-19T10:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Жители и гости Москвы могут принять участие в онлайн-викторине о промышленности города и выиграть подарки от столичных производителей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Викторина пройдет 19-27 марта, победители будут определены случайным образом среди правильно ответивших на восемь и более вопросов. Итоги викторины будут опубликованы 29 марта на сайте "Открой#Моспром"."Квизы и онлайн-викторины о московской промышленности – одни из самых популярных форматов проекта "Открой#Моспром". С 2019 года мы провели свыше 20 таких мероприятий, в которых приняли участие более 21 тысячи человек. Только в прошлом году четыре онлайн-викторины собрали восемь тысяч участников. В этот раз для игроков мы подготовили 12 тематических вопросов о развитии и достижениях промышленности столицы", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Вопросы викторины касаются как высокотехнологичных разработок столичных компаний, так и товаров повседневного пользования. Например, участников могут спросить о функционале банкомата московского производства, о методе фабричного изготовления макарон или о форме упаковки молока 50-летней давности.Проект "Открой#Моспром" был открыт в 2019 году. В июне 2023 года он занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил уже восемь наград.

https://ria.ru/20231201/premiya-1913124746.html

https://ria.ru/20240305/ekskursii-1931110705.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский