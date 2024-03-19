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МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
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18:06 19.03.2024 (обновлено: 18:35 19.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:06
2024-03-19T18:35
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фао
мария захарова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае."Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем"."Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - заключили в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фао, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ФАО, Мария Захарова
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии

Захарова назвала высылку сотрудника посольства из Молдавии сведением счетов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
17 марта, 13:00
"Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России отметили, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем".
"Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - заключили в российском дипведомстве.
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РоссияМолдавияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФАОМария Захарова
 
 
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