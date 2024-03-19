https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html

МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии

МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024

МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии

Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:06

2024-03-19T18:06

2024-03-19T18:35

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае."Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем"."Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - заключили в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фао, мария захарова