https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934307123.html
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии - РИА Новости, 19.03.2024
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:06
2024-03-19T18:06
2024-03-19T18:35
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фао
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае."Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем"."Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - заключили в российском дипведомстве.
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фао, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ФАО, Мария Захарова
МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из Молдавии
Захарова назвала высылку сотрудника посольства из Молдавии сведением счетов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Власти Молдавии путем объявления персоной нон грата сотрудника российского посольства и отказа принять российскую делегацию на сессии ФАО "сводят счеты" с Москвой за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента России, эти шаги являются частью антироссийской кампании Кишинева и не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова.
Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. Позже Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), которая пройдет в Кишиневе в мае.
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
"Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента Российской Федерации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России отметили, что в Кишиневе "откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем".
"Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - заключили в российском дипведомстве.
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией