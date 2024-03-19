https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934246525.html

Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол

Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2024

Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол

Голосование в Кишиневе и в Приднестровье на выборах президента России продемонстрировало намерение российских соотечественников видеть в России друга, заявил во РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:51

2024-03-19T14:51

2024-03-19T14:55

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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Голосование в Кишиневе и в Приднестровье на выборах президента России продемонстрировало намерение российских соотечественников видеть в России друга, заявил во вторник журналистам посол РФ в Молдавии Олег Васнецов. Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России. "Cамо голосование, которое проходило здесь, в Кишинёве и в Приднестровье, ярко продемонстрировало желание и намерение соотечественников в Молдавии видеть в России не только союзника, но и друга", - сказал Васнецов на брифинге в посольстве. Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия