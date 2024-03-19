https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934246525.html
Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол
Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол - РИА Новости, 19.03.2024
Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол
Голосование в Кишиневе и в Приднестровье на выборах президента России продемонстрировало намерение российских соотечественников видеть в России друга, заявил во РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:51
2024-03-19T14:51
2024-03-19T14:55
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КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Голосование в Кишиневе и в Приднестровье на выборах президента России продемонстрировало намерение российских соотечественников видеть в России друга, заявил во вторник журналистам посол РФ в Молдавии Олег Васнецов. Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России. "Cамо голосование, которое проходило здесь, в Кишинёве и в Приднестровье, ярко продемонстрировало желание и намерение соотечественников в Молдавии видеть в России не только союзника, но и друга", - сказал Васнецов на брифинге в посольстве. Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, молдавия
Россияне из Молдавии видят в Москве друга, заявил посол
Посол Васнецов: соотечественники в Молдавии хотят видеть в России друга
КИШИНЕВ, 19 мар – РИА Новости. Голосование в Кишиневе и в Приднестровье на выборах президента России продемонстрировало намерение российских соотечественников видеть в России друга, заявил во вторник журналистам посол РФ в Молдавии Олег Васнецов.
Ранее власти Молдавии разрешили РФ открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента РФ, однако в Приднестровье было открыто шесть участков. Президент Майя Санду
заявила в понедельник, что правительство Молдавии готовит ответные меры в отношении Москвы в связи с открытием в Приднестровье дополнительных участков для голосования на выборах президента России.
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"Cамо голосование, которое проходило здесь, в Кишинёве и в Приднестровье, ярко продемонстрировало желание и намерение соотечественников в Молдавии видеть в России не только союзника, но и друга", - сказал Васнецов на брифинге в посольстве.
Ранее во вторник пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков для выборов президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата.
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